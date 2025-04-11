Сумська з чоловіком і дочкою, Матвєєва та Литовченко знялися з писанками Київщини до Великодня
Акторська родина Ольга Сумська, Віталій Борисюк і Ганна Борисюк взяли участь у фотопроєкті Влади Литовченко "Писанки Київщини", присвяченому внесенню української писанки до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО у грудні 2024 року та Великодню.
Ініціаторкою проєкту виступила Влада Литовченко та "Вишгородський історико-культурний заповідник", а писанки надала писанкарка Зоя Сташук.
Також для фото позувала, зокрема, телеведуча Надія Матвєєва і сама Влада Литовченко.
Писанки Київщини вирізняються своїми кольорами та символічними орнаментами, що відображають багатство культурної спадщини цього регіону.
Нагадаємо, цього року Великдень припадає на 20 квітня. Причому саме цього року дата святкування збіглася для різних конфесій: православних, греко-католиків та римо-католиків.
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