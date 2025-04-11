Сумська з чоловіком і дочкою, Матвєєва та Литовченко знялися з писанками Київщини до Великодня

Акторська родина Ольга Сумська, Віталій Борисюк і Ганна Борисюк взяли участь у фотопроєкті Влади Литовченко "Писанки Київщини", присвяченому внесенню української писанки до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО у грудні 2024 року та Великодню.

Ініціаторкою проєкту виступила Влада Литовченко та "Вишгородський історико-культурний заповідник", а писанки надала писанкарка Зоя Сташук.

Влада Литовченко запросила знятися у проєкті про писанки своїх друзів Сумську і Борисюка та інших відомих українців — культурних діячів, науковців, військових, волонтерів, громадських діячів Усі фото Нестор Ріжняк

Також для фото позувала, зокрема, телеведуча Надія Матвєєва і сама Влада Литовченко.

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Ольга Сумська і Віталій Борисюк у вишиванках попозували для красивого фото, присвячених Великодню

Також у проєкті знялася молодша донька Ольги, акторка Ганна Борисюк

Писанки Київщини вирізняються своїми кольорами та символічними орнаментами, що відображають багатство культурної спадщини цього регіону.

Телеведуча Надія Матвєєва у намистах та ошатному вбранні теж долучилася до популяризування українського писанкарства

Нагадаємо, цього року Великдень припадає на 20 квітня. Причому саме цього року дата святкування збіглася для різних конфесій: православних, греко-католиків та римо-католиків.

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