"Просто, швидко та смачно": Хіменес-Браво дав рецепт глазурі для пасок, яку вважає ідеальною
До Великодня, який цьогоріч припадає на 20-те квітня, лишається дедалі менше часу, і зірковий шефкухар Ектор Хіменес-Браво подбав про те, щоби його підписники змогли прикрасити свої паски ідеальною глазур'ю - на згущеному молоці.
Її рецепт, лише з двох інгредієнтів, він дав у Instagram.
"Великдень вже зовсім скоро. Тож якщо ви шукаєте рецепт ідеальної глазурі для пасочок — я вже підготував його для вас", - написав Ектор.
"Вам знадобиться:⠀згущене молоко – 130 г; сухе молоко – 60 г", - розповів він.
Процес приготування геть нескладний.
"Просіюємо сухе молоко. Додаємо до згущеного та замішуємо глазур. Нанoсимо на паски та прикрашаємо. Просто, швидко та смачно) Все як я люблю!", - запевнив Хіменес-Браво.
Нагадаємо, замість традиційної паски можна спекти крафін - його рецепт Ектор теж свого часу давав. А от класичній пасці надає перевагу, зокрема, колишня перша леді Марина Порошенко. ТаблоID має цілу добірку цікавих рецептів пасок від Олі Полякової, Євгена Клопотенка та інших зірок.