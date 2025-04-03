"Просто, швидко та смачно": Хіменес-Браво дав рецепт глазурі для пасок, яку вважає ідеальною

До Великодня, який цьогоріч припадає на 20-те квітня, лишається дедалі менше часу, і зірковий шефкухар Ектор Хіменес-Браво подбав про те, щоби його підписники змогли прикрасити свої паски ідеальною глазур'ю - на згущеному молоці.

Її рецепт, лише з двох інгредієнтів, він дав у Instagram.

"Великдень вже зовсім скоро. Тож якщо ви шукаєте рецепт ідеальної глазурі для пасочок — я вже підготував його для вас", - написав Ектор.

Ектор запевняє, що ця глазур - просто ідеальна

... але 107% людей про це досі не знали

"Вам знадобиться:⠀згущене молоко – 130 г; сухе молоко – 60 г", - розповів він.

Процес приготування геть нескладний.

"Просіюємо сухе молоко. Додаємо до згущеного та замішуємо глазур. Нанoсимо на паски та прикрашаємо. Просто, швидко та смачно) Все як я люблю!", - запевнив Хіменес-Браво.

Хіменес-Браво попереджає

Нагадаємо, замість традиційної паски можна спекти крафін - його рецепт Ектор теж свого часу давав. А от класичній пасці надає перевагу, зокрема, колишня перша леді Марина Порошенко. ТаблоID має цілу добірку цікавих рецептів пасок від Олі Полякової, Євгена Клопотенка та інших зірок.



