"Це Пузан": Кулеба з коханою всиновили ще одного песика. Відео
Колишній очільник МЗС Дмитро Кулеба та його дама серця, видавчиня Світлана Павелецька стали "батьками" ще одного собаки. Щасливчика на ймення Пузан пара взяла з притулку.
Відео Дмитро і Світлана поділилися в Instagram.
Як розказала Павелецька, цуценя в грудні 2022-го року знайшла блогерка Раміна Есхакзай, коли приїхала знімати до деокупованого Лиману.
"Пузан - звичайний дворняжка, який народився і вижив в окупації, отримав шанс, коли його до Києва забрали волонтери з ГО Захист тварин "Плюшка". А далі за 2 роки - 0 дзвінків, 0 запитів. В притулку вважають, що це тому щоб він "нє фотогенічний". Бо зазвичай люди шукають породистих або інстаграмних. А він звичайний", - пояснила жінка.
У процесі вибору нового улюбленця брав участь і син Павелецької. Наприкінці відео Пузан уже з'являється уже вдома, на руках у Дмитра, а ще на прогулянці зі своїм "братиком", бульдогом Маріком.
"Це Пузан. Він тепер член нашої родини. Бо кожен заслуговує на те, щоб мати родину. P.S. Тим, хто хвилюється за Маріка. Все чудово. Марік давно хотів собі братика. Тим більше, Маріка теж колись евакуювали з Маріуполя, який був в облозі", - нагадала Світлана.
Нагадаємо, в лютому Дмитро Кулеба під час прогулянки став жертвою нападу великого собаки, якого вигулювали без повідця.
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