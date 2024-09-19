Лобода топлес прикрила груди руками та попозувала на ліжку для меланхолійної сепії. Фото

Співачка Світлана Лобода на своїй сторінці в Instagram не гребує відвертим контентом.

Артистка показала новий допис, у якому крім кадра в ліжку, було також фото топлес. Знімки з фільтром сепії (коричневий відтінок, властивий старим чорно-білим фото) Лобода підписала лаконічним смайликом сердечка.

Артистка поділилася новими фото фото Instagram Світлана Лобода

Лобода прилягла для чутєвих фото фото з Instagram Світлани Лободи

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До речі, крім робочого контенту та фотосетів імені себе, співачка також інколи показує своїх дочок. Їх у Світлани двоє: старша, 13-річна Євангеліна та молодша, 6-річна Матільда.

Нагадаємо, на початку літа Лобода зламала руку під час зйомок кліпу. Але це не завадило їй невдовзі займатися спортом.