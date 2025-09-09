"Кліпнула і оп - сину 7 років": Тарабарова в мережі помилувалася первістком-іменинником. Відео

Син співачки Світлани Тарабарової та її чоловіка і продюсера Олексія Бондара, Івану 9го вересня виповнилося 7 років.

Зіркова мама привітала хлопчика в Instagram, виклавши відео, де задоволений Іван тримає в руках повітряну кульку з відповідною цифрою.

"Кліпнула і оп - сину 7 років. Happy Bd, моє добре та щире серце! Дякую, що змінив наше життя. Будь собою, здоровим та щасливим", - побажала Тарабарова.

Нагадаємо, крім Івана в сім'ї Світлани та Олексія виховуються і дві донечки: Марія, якій наприкінці вересня виповниться 5, і Поліна, котрій 2 рочки. Тарабарова нещодавно ділилася лайфхаком, як не втратити зв'язок із дітьми, а ще хвалилася їхньою самостійністю.



