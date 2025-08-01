"Стримую себе від коментарів": Тарабарова показала результат самостійного одягання трьох її дітей

Співачка Світлана Тарабарова, яка разом зі своїм чоловіком Олексієм виховує трьох дітей, 6-річного Івана, 4-річну Марію і 2-річну Поліну, поділилася в Insta-сторіс їхнім свіжим фото.

Його було зроблено, коли після страшної ночі, коли Київ зазнав чергового російського обстрілу, родина вибралася поснідати разом.

"Пишу і розумію, сюр. Але як", - зізналася Світлана.

"І ще навчила малих одягатися самостійно: стримую себе від коментарів, але початок мені подобається", - похвалилася вона.

Іван, Марія та Поліна самостійно склали власні луки. Цікаво, що би воліла змінити зіркова мама?

Нагадаємо, Тарабарова відверто говорить із шанувальниками про труднощі багатодітного материнства, про те, як позначилися на її здоров'ї три вагітності, про вікові кризи малечі тощо. Торік же вона зізналася ТаблоID, що не відчуває себе жіночною та бажаною, оскільки зосереджена на тому, що вона - "тотал мама".

Як відомо, третя дитина в Світлани та Олексія незапланована, і не всі близькі підтримали артистку в її рішенні народжувати. Але зрештою Тарабарова усвідомила, що саме Поліна врятувала її та її родину.



