"Сама себе насилу чую": Вольнова висловилася щодо труднощів в опануванні української

Колишня телеведуча та модель, блогерка Світлана Вольнова, яка є росіянкою за походженням, але під час повномасштабної війни прийняла свідоме рішення вивчати і спілкуватися українською, зізналася, що вона дається їй непросто.

Про труднощі, з якими вона стикається, зірка написала у Facebook.

"Знаю, що ніколи... ніколи... не говоритиму українською мовою як носій. Мовний апарат не поставлений з дитинства. Розуміючи, наскільки буде корява моя українська, з моїм ІQ 134. Я і сама себе насилу чую. Вже, повірте, людина, яка працює все життя словом - вже точно розуміє, як потрібно звучати", - зазначила Вольнова.

Світлана народилася в радянському Ленінграді (нині Санкт-Петербурзі) та переїхала до України вже в дорослому віці

"Мова вимагає часу, 5, 10 років постійного навчання. Я готова", - запевнила вона.

Нагадаємо, на початку травня мереж струсонув скандал між блогерками Оленою Мандзюк та Анною Алхім. Причиною стала позиція останньої стосовно російського контенту та спілкування мовою країни-агресорки.

Як відомо, після початку повномасштабного вторгнення чимало публічних людей принципово перейшли на українську, зокрема зробили це телеведуча Маша Єфросиніна та співачка Оля Полякова. А от співачка Луна, навпаки, після спроби зробити свою творчість українськомовною повернулася до російської.