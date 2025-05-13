"Ваших дітей так само прийдуть "спасать"": Осадча звернулася до батьків, які досі спілкуються вдома російською

Катерина Осадча - мама трьох синів: 22-річного Іллі, 8-річного Івана та 3-річного Данила Фото з Instagram Осадчої

Телеведуча Катерина Осадча звернулася до тих батьків, чиї маленькі діти, зокрема ті, які народилися вже під час повномасштабного вторгнення, досі продовжують розмовляти російською мовою.

41-річна багатодітна мама, даючи коментар "Новини.LIVE", наголосила на тому, що саме з дорослими потрібно працювати, щоби це змінилося.

"Як мамі україномовних дітей від народження мені насправді дуже болить, що маленькі діти розмовляють російською. В нас проблема, наприклад, з моїм молодшим Данилом, йому три з половиною роки – те, що на майданчику всі діти розмовляють російською. І це діти, які були народжені буквально за пів року до війни або вже під час повномасштабної війни", - поділилася Катя.

Діти Юрія Горбунова та Катерини Осадчої - україномовні від народження

"Я закликаю батьків: так, можливо, складно, можливо, неприємно, незручно, але я завжди наголошую на тому, що українська – не китайська. Вивчити українську просто. Просто треба над собою зробити маленьке зусилля, увійти в мовний режим, почати вдома розмовляти українською", - запевнила зірка.

Зі слів Осадчої, навыть її власні діти, "україномовні в своїй базі", які вдома розмовляють виключно українською, вже мимохіть починають сприймати російську як мову гри з іншими дітьми - і це є величезною проблемою.

Телеведуча пояснила, чому настільки важливим є позбуватися мови ворога вдома

"Працювати треба з батьками. Треба розповідати: ваших дітей так само прийдуть "спасать". І нічого не зміниться. Тобто ми потерпали від великої кількості російськомовного населення з 2014-го року до 2022-го, до повномасштабного вторгнення, з 2022-го по 2025-ий, так, стало більше україномовних людей, але діти розмовляють російською! І через 20 років наші сусіди скажені прийдуть "рятувати" наших дітей. Хоча б попіклуйтеся про своїх дітей, щоб вони не жили у війні через те, що вони розмовляють мовою ворога", – наголосила Катерина.

Нагадаємо, чоловік Осадчої, телеведучий Юрій Горбунов розповідав, що сказав синові Івану, коли почув, що той в спілкуванні з однолітками намагається і собі перейти на російську. А Катерина якось пригадувала, як на початку "Світського життя" їй доводилося вмовляти деяких героїв давати інтерв‘ю українською.