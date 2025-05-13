"Ваших дітей так само прийдуть "спасать"": Осадча звернулася до батьків, які досі спілкуються вдома російською
Телеведуча Катерина Осадча звернулася до тих батьків, чиї маленькі діти, зокрема ті, які народилися вже під час повномасштабного вторгнення, досі продовжують розмовляти російською мовою.
41-річна багатодітна мама, даючи коментар "Новини.LIVE", наголосила на тому, що саме з дорослими потрібно працювати, щоби це змінилося.
"Як мамі україномовних дітей від народження мені насправді дуже болить, що маленькі діти розмовляють російською. В нас проблема, наприклад, з моїм молодшим Данилом, йому три з половиною роки – те, що на майданчику всі діти розмовляють російською. І це діти, які були народжені буквально за пів року до війни або вже під час повномасштабної війни", - поділилася Катя.
"Я закликаю батьків: так, можливо, складно, можливо, неприємно, незручно, але я завжди наголошую на тому, що українська – не китайська. Вивчити українську просто. Просто треба над собою зробити маленьке зусилля, увійти в мовний режим, почати вдома розмовляти українською", - запевнила зірка.
Зі слів Осадчої, навыть її власні діти, "україномовні в своїй базі", які вдома розмовляють виключно українською, вже мимохіть починають сприймати російську як мову гри з іншими дітьми - і це є величезною проблемою.
"Працювати треба з батьками. Треба розповідати: ваших дітей так само прийдуть "спасать". І нічого не зміниться. Тобто ми потерпали від великої кількості російськомовного населення з 2014-го року до 2022-го, до повномасштабного вторгнення, з 2022-го по 2025-ий, так, стало більше україномовних людей, але діти розмовляють російською! І через 20 років наші сусіди скажені прийдуть "рятувати" наших дітей. Хоча б попіклуйтеся про своїх дітей, щоб вони не жили у війні через те, що вони розмовляють мовою ворога", – наголосила Катерина.
Нагадаємо, чоловік Осадчої, телеведучий Юрій Горбунов розповідав, що сказав синові Івану, коли почув, що той в спілкуванні з однолітками намагається і собі перейти на російську. А Катерина якось пригадувала, як на початку "Світського життя" їй доводилося вмовляти деяких героїв давати інтерв‘ю українською.
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