Світоліна з чоловіком та їхнім песиком попозували для реклами. Фото
Улюблений песик спортивного подружжя тенісистів Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса, Візз став головним виконавцем ролі в рекламі.
Разом зі своїми зірковими "батьками" волохатий красень знявся у кампейні бренду корисного харчування для собак.
Світлинами Еліна поділилася в Instgram.
Нагадаємо, на початку цього року Світоліна стала обличчям ювелірного бренду, для якого знялася в червоному обтислому вбранні. А в червні Еліна презентувала спільну колекцію одягу з брендом Bevza.
