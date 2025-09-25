Світоліна з чоловіком та їхнім песиком попозували для реклами. Фото

ТаблоID - 25 вересня, 16:15

Улюблений песик спортивного подружжя тенісистів Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса, Візз став головним виконавцем ролі в рекламі. 

Разом зі своїми зірковими "батьками" волохатий красень знявся у кампейні бренду корисного харчування для собак. 

Світлинами Еліна поділилася в Instgram. 

Світоліна зі своїм собакою

Еліна і Візз стали обличчями реклами бренду для тварин


Світоліна з чоловіком і песиком

Гаель теж долучився до зйомок, бракує лише маленької донечки Скаї

Еліна Світоліна та її пес Візз у рекламі Purina

Нагадаємо, на початку цього року Світоліна стала обличчям ювелірного бренду, для якого знялася в червоному обтислому вбранні. А в червні Еліна презентувала спільну колекцію одягу з брендом Bevza

