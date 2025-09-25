Світоліна з чоловіком та їхнім песиком попозували для реклами. Фото

Улюблений песик спортивного подружжя тенісистів Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса, Візз став головним виконавцем ролі в рекламі.

Разом зі своїми зірковими "батьками" волохатий красень знявся у кампейні бренду корисного харчування для собак.

Світлинами Еліна поділилася в Instgram.

Еліна і Візз стали обличчями реклами бренду для тварин

Гаель теж долучився до зйомок, бракує лише маленької донечки Скаї

Нагадаємо, на початку цього року Світоліна стала обличчям ювелірного бренду, для якого знялася в червоному обтислому вбранні. А в червні Еліна презентувала спільну колекцію одягу з брендом Bevza.