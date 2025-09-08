Світоліна закарбувала ніжний момент із дочкою на лавці серед природи. Фото

Карина Тімкова - 8 вересня, 09:45
Еліна Світоліна замилувала фото з дочкою на свіжому повітрі

Еліна Світоліна показала розваги з донечкою просто неба

Фото instagram

30-річна тенісистка Еліна Світоліна (Монфіс) замилувала сімейним контентом зі своєю 2,5-річною донечкою Скаї.

В Instagram знаменитість опублікувала знімки, на яких у зеленому спортивному костюмі та майці тримає дівчинку в синьому луці на руках, поки вони відпочивають на лавці.

"Мама", — ніжно підписала вона публікацію.


Еліна Світоліна в обіймах дочки попозувала на лавці просто неба

Мама з доцею насолодилися відпочинком на свіжому повітрі

Фото instagram
Еліна Світоліна у зеленому луці показала обійми з дочкою на природі

Еліна мило пригорнула крихітку до себе

Як відомо, батьком дівчинки є чоловік спортсменки, 39-річний французький тенісист Гаель Монфіс. З коханим Світоліна нещодавно відсвяткувала 4-ту річницю шлюбу. А ще вона любить ділитися ніжними фото з донечкою та брати її з собою у подорожі.

Нагадаємо, Скаї вивчає три мови: українську, англійську й французьку, а ще обожнює цікаві розваги. До речі, якось ТаблоID оповідав історію кохання спортивного подружжя.

