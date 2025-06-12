Натхнена Вімблдоном: Світоліна у білосніжній сукні та жилеті знялася для спільної з Бевзою колекції. Фото

Тенісистка Еліна Світоліна (Монфіс) стала співавторкою нової колекції одягу і аксесуарів бренду дизайнерки Світлани Бевзи.

Для рекламного кампейну спортсменка позувала у скульптурній сукні, що нагадувала поло, короткому жилеті з ромбоподібним візерунком і квадратних брюках із завищеною талією. Усі елементи одягу були білосніжного кольору і повторювали стиль old money.

Під час фотосесії 30-річна Еліна ефектно позувала на стільці, коло білої стіни й на тлі дерев. Результатами зйомки вона поділилася в Instagram.

Тенісистка продемонструвала свою елегантність у фотосеті для власної капсули Фото bevza.com

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На сайті бренду вказано, що сукня, яка вартує 22.500 гривень, натхнена культурним дрес-кодом Вімблдону (тенісним турніром)

Світоліна попозувала для сонячних кадрів

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До колекції також увійшла панамка

Як відомо, зі своїм чоловіком, французьким тенісистом Гаелем Монфісом Світоліна виховує 2,5-річну дочку Скаї, яку народила восени 2023-го. Їхня дівчинка вивчає три мови: українську, англійську й французьку.

Батьки частенько показуються разом із первістком і влаштовують їй цікаві поїздки. Якось ТаблоID оповідав пристрасну історію кохання пари.

Також Еліна демонструвала підписникам свої тренування та незвичні процедури. До речі, вона вже не вперше знімається для українських брендів.