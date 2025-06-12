Натхнена Вімблдоном: Світоліна у білосніжній сукні та жилеті знялася для спільної з Бевзою колекції. Фото

Карина Тімкова - 12 червня, 16:45

Тенісистка Еліна Світоліна (Монфіс) стала співавторкою нової колекції одягу і аксесуарів бренду дизайнерки Світлани Бевзи.

Для рекламного кампейну спортсменка позувала у скульптурній сукні, що нагадувала поло, короткому жилеті з ромбоподібним візерунком і квадратних брюках із завищеною талією. Усі елементи одягу були білосніжного кольору і повторювали стиль old money.

Під час фотосесії 30-річна Еліна ефектно позувала на стільці, коло білої стіни й на тлі дерев. Результатами зйомки вона поділилася в Instagram.

Еліна Світоліна у ніжній сукні попозувала біля стіни
Тенісистка продемонструвала свою елегантність у фотосеті для власної капсули
Фото bevza.com

Еліна Світоліна у сукні власної колекції посиділа на стільці

На сайті бренду вказано, що сукня, яка вартує 22.500 гривень, натхнена культурним дрес-кодом Вімблдону (тенісним турніром)

Еліна Світоліна у білосніжній сукні покрутилася перед камерою
Світоліна попозувала для сонячних кадрів
Еліна Світоліна у штанах і жилеті притулилася до стіни для реклами

Перша ракетка України похвалилася фігурою у світлому комплекті

Еліна Світоліна у світлому луці попозувала для реклами

До колекції також увійшла панамка

Еліна Світоліна у білій сукні розкинулася на кріслі для реклами
Знаменитість вміє виглядати ефектно перед об'єктивом

Як відомо, зі своїм чоловіком, французьким тенісистом Гаелем Монфісом Світоліна виховує 2,5-річну дочку Скаї, яку народила восени 2023-го. Їхня дівчинка вивчає три мови: українську, англійську й французьку.

Батьки частенько показуються разом із первістком і влаштовують їй цікаві поїздки. Якось ТаблоID оповідав пристрасну історію кохання пари.

Також Еліна демонструвала підписникам свої тренування та незвичні процедури. До речі, вона вже не вперше знімається для українських брендів.

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Світоліна
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