Натхнена Вімблдоном: Світоліна у білосніжній сукні та жилеті знялася для спільної з Бевзою колекції. Фото
Тенісистка Еліна Світоліна (Монфіс) стала співавторкою нової колекції одягу і аксесуарів бренду дизайнерки Світлани Бевзи.
Для рекламного кампейну спортсменка позувала у скульптурній сукні, що нагадувала поло, короткому жилеті з ромбоподібним візерунком і квадратних брюках із завищеною талією. Усі елементи одягу були білосніжного кольору і повторювали стиль old money.
Під час фотосесії 30-річна Еліна ефектно позувала на стільці, коло білої стіни й на тлі дерев. Результатами зйомки вона поділилася в Instagram.
Як відомо, зі своїм чоловіком, французьким тенісистом Гаелем Монфісом Світоліна виховує 2,5-річну дочку Скаї, яку народила восени 2023-го. Їхня дівчинка вивчає три мови: українську, англійську й французьку.
Батьки частенько показуються разом із первістком і влаштовують їй цікаві поїздки. Якось ТаблоID оповідав пристрасну історію кохання пари.
Також Еліна демонструвала підписникам свої тренування та незвичні процедури. До речі, вона вже не вперше знімається для українських брендів.