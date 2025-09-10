Вправи з гантелями та зміцнення кору: Світоліна показала, як тренується перед змаганнями. Фото

Карина Тімкова - 10 вересня, 12:00

30-річна тенісистка Еліна Світоліна (Монфіс) похвалилася своєю спортивною підготовкою та показала, як пітніє в залі.

В Instagram знаменитість опублікувала серію фото, на яких продемонструвала своє тренування. Еліна постала в обтислих чорних шортах і блакитній футболці зі спеціальним інвентарем.

Еліна Світоліна у спортлуці показала, як тренується перед змаганнями

Фото nabil_kacem_
Тенісистка виконала жим гантелі над головою, стоячи на одній нозі. Така вправа корисна для зміцнення м'язів кору, трицепсу, плечей та сідниць

До речі, у своєму блозі Еліна час від часу показує моменти зі спортзалу, а ще вона розповідала про свій розпорядок дня під час змагань. А результатами тренувань знаменитість любить ділитись у стильних луках. Недавно вона позувала в елегантній білосніжній сукні та рекламувала трендовий одяг українського бренду.

Нагадаємо, чоловіком Світоліної є французький тенісист Гаель Монфіс. Вони у шлюбі вже чотири роки і разом виховують свою 2,5-річну дочку Скаї. Якось ТаблоID оповідав історію кохання подружжя.

Світоліна
