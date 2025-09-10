Вправи з гантелями та зміцнення кору: Світоліна показала, як тренується перед змаганнями. Фото

30-річна тенісистка Еліна Світоліна (Монфіс) похвалилася своєю спортивною підготовкою та показала, як пітніє в залі.

В Instagram знаменитість опублікувала серію фото, на яких продемонструвала своє тренування. Еліна постала в обтислих чорних шортах і блакитній футболці зі спеціальним інвентарем.

Тенісистка показала, як тренується з додатковою вагою Фото nabil_kacem_

Світоліна повчила правильно присідати з гантелями

Спортсменка попрацювала над зміцненням плечей і спини

Еліна активно готується до змагань в Китаї

Знаменитість нагадала, якими зусиллями отримала свою форму

Тенісистка виконала жим гантелі над головою, стоячи на одній нозі. Така вправа корисна для зміцнення м'язів кору, трицепсу, плечей та сідниць

Еліна похвалилася своїми спортивними ніжками

Після такого активного тренування спортсменка не виглядає втомленою

До речі, у своєму блозі Еліна час від часу показує моменти зі спортзалу, а ще вона розповідала про свій розпорядок дня під час змагань. А результатами тренувань знаменитість любить ділитись у стильних луках. Недавно вона позувала в елегантній білосніжній сукні та рекламувала трендовий одяг українського бренду.

Нагадаємо, чоловіком Світоліної є французький тенісист Гаель Монфіс. Вони у шлюбі вже чотири роки і разом виховують свою 2,5-річну дочку Скаї. Якось ТаблоID оповідав історію кохання подружжя.