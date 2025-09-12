"Розпочинається 31-ий розділ": Світоліна задумливим селфі зустріла свій новий рік

Марія Ткаченко - 12 вересня, 09:45
Еліна Світоліна
Фото з Instagram Світоліної

12-го вересня свій день народження святкує тенісистка Еліна Світоліна. Їй виповнилося 30 років.

"Сьогодні розпочинається 31-ий розділ", - написала ювілярка в Instagram, запостивши своє селфі.

Своє 30-ліття Світоліна зустріла в Китаї

Як відомо, нещодавно був день народження в чоловіка Еліни, її "найгарячішого партнера по танцях" Гаела Монфіса. А їхній доньці Скаї в жовтні виповниться вже 3 рочки.

Нагадаємо, француз Гаель переконаний у тім, що їхня з Еліною мала повинна ідеально говорити українською.

Світоліна
