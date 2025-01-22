"Чемпіон росте": Мірошниченки показали знайомство 3-річного сина з великим спортом
Молодший син зіркового подружжя Мірошниченків, 3-річний Марсель уперше познайомився з великим спортом. Чи то пак спорт познайомився з Марселем, як пожартувала мама Інна.
Тімур відвів непосидющого нащадка на ознайомче тренування зі спортивної гімнастики до олімпійського чемпіона Олега Верняєва. Як то було, телеведучий знімав для Instagram.
Зі слів Мірошниченка, найкраще Марселеві зайшов батут.
"Ще один чемпіон росте, я відчуваю", - помилувалася сином Інна.
До речі, як розказала Інна, її власний батько - майстер спорту зі спортивної гімнастики.
"Радіє, що хтось із сім'ї пішов у нього))", - зазначила вона у сторіс.
Нагадаємо, Тімур та Інна розповідали, як їхні батьки поставилися до їхнього рішення всиновити спочатку Марселя, а потім і Ангеліну.
"Можу трошки покричати": Мірошниченко про життя з чотирма дітьми, свої заробітки та причину відмови від алкоголю
"Зробив свій біль своєю силою": Мірошниченко присвятила щемкий допис 3-річному сину і його місії в цьому житті
"Бронюємо місця в перших рядах": Мірошниченко похвалилася вокальним дебютом 6-річної доньки
"30 істерик за один ранок": Мірошниченко пояснила, чому в неї сіпалося око і чому вона не показує в мережі негативних моментів із дітьми
"Це окей, що діти кричать": Мірошниченко на прикладі сімейного походу в кіно пояснила, чому дорослим українцям варто стати терпимішими