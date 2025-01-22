"Чемпіон росте": Мірошниченки показали знайомство 3-річного сина з великим спортом

Молодший син зіркового подружжя Мірошниченків, 3-річний Марсель уперше познайомився з великим спортом. Чи то пак спорт познайомився з Марселем, як пожартувала мама Інна.

Тімур відвів непосидющого нащадка на ознайомче тренування зі спортивної гімнастики до олімпійського чемпіона Олега Верняєва. Як то було, телеведучий знімав для Instagram.

Марсель постійно перебуває в русі та страшенно любить стрибати

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Зі слів Мірошниченка, найкраще Марселеві зайшов батут.

Інна з Тімуром вирішили спробувати скерувати енергію нащадка у спорт

"Ще один чемпіон росте, я відчуваю", - помилувалася сином Інна.

Цікаво, який прогноз в Олега Верняєва щодо спортивного майбутнього Мірошниченка-молодшого

До речі, як розказала Інна, її власний батько - майстер спорту зі спортивної гімнастики.

"Радіє, що хтось із сім'ї пішов у нього))", - зазначила вона у сторіс.

Схоже, Марселю сподобалося

Нагадаємо, Тімур та Інна розповідали, як їхні батьки поставилися до їхнього рішення всиновити спочатку Марселя, а потім і Ангеліну.











