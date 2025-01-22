"Чемпіон росте": Мірошниченки показали знайомство 3-річного сина з великим спортом

Марія Ткаченко 22 січня, 17:30
Інна Мірошниченко і Тімур Мірошниченко
Фото з Instagram Мірошниченка

Молодший син зіркового подружжя Мірошниченків, 3-річний Марсель уперше познайомився з великим спортом. Чи то пак спорт познайомився з Марселем, як пожартувала мама Інна.

Тімур відвів непосидющого нащадка на ознайомче тренування зі спортивної гімнастики до олімпійського чемпіона Олега Верняєва. Як то було, телеведучий знімав для Instagram.

Марсель Мірошниченко

Марсель постійно перебуває в русі та страшенно любить стрибати


Зі слів Мірошниченка, найкраще Марселеві зайшов батут.

Син Мірошниченків

Інна з Тімуром вирішили спробувати скерувати енергію нащадка у спорт

"Ще один чемпіон росте, я відчуваю", - помилувалася сином Інна.

Тренування в Олега Верняєва

Цікаво, який прогноз в Олега Верняєва щодо спортивного майбутнього Мірошниченка-молодшого

До речі, як розказала Інна, її власний батько - майстер спорту зі спортивної гімнастики.

"Радіє, що хтось із сім'ї пішов у нього))", - зазначила вона у сторіс.

Марсель Мірошниченко

Схоже, Марселю сподобалося

Прийомний син Тімура Мірошниченка

Нагадаємо, Тімур та Інна розповідали, як їхні батьки поставилися до їхнього рішення всиновити спочатку Марселя, а потім і Ангеліну.

Читайте також:

"Можу трошки покричати": Мірошниченко про життя з чотирма дітьми, свої заробітки та причину відмови від алкоголю

"Зробив свій біль своєю силою": Мірошниченко присвятила щемкий допис 3-річному сину і його місії в цьому житті

"Бронюємо місця в перших рядах": Мірошниченко похвалилася вокальним дебютом 6-річної доньки

"30 істерик за один ранок": Мірошниченко пояснила, чому в неї сіпалося око і чому вона не показує в мережі негативних моментів із дітьми

"Це окей, що діти кричать": Мірошниченко на прикладі сімейного походу в кіно пояснила, чому дорослим українцям варто стати терпимішими




діти зірок Мірошниченко
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів