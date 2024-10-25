"Можу трошки покричати": Мірошниченко про життя з чотирма дітьми, свої заробітки та причину відмови від алкоголю

Телеведучий, шоумен та багатодітний тато Тімур Мірошниченко зізнався, що іноді вдома підвищує голос, щоби Ангеліна, Мія, Марко та Марсель його почули.

Про те, чи піднімають сини і доньки тему, хто з них рідний, а хто всиновлений, чи минула адаптація у 9-річної Ангеліни, яку вони з дружиною Інною вдочерили кілька місяців тому, 38-річний Тімур розповів у програмі "Слава +".

Зі слів Мірошниченка, Ангеліна, яка раніше називала їх із Інною то на ім'я, то "тато" і мама", тепер уже зупинилася на другому варіанті. Дівчинка продовжує періодично перепитувати, чи вони її люблять, але робить це дедалі рідше.

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"Це лише показник, що адаптація не завершена, що прив'язаності немає на 100%, тобто вона в процесі loading (завантаження - ред.) , все ще відбувається", - пояснив телеведучий.

Тімур та Інна виховують чотирьох дітей: 9-річну Ангеліну, 6-річну Мію, 4-річного Марка і 3-річного Марселя

Розмов про те, хто з них рідний, а хто ні, між дітьми нема.

"Іноді Мія ранжує життя, коли вона була одна, коли в нас було двоє, братів і сестер, коли нас було троє і коли нас було четверо. Тобто в неї є спогади з періоду, коли вона була одна, коли з'явився Марко, коли з'явився Марсель і зараз, у неї є розуміння. Але такого, що "ти рідна - не рідна", такого немає", - запевнив Мірошниченко.

Як розказав Тімур, малі між собою "б'ються, як всі діти". Він же, як, мабуть, більшість батьків, часом не стримується та підвищує голос.

"Я можу трошки покричать. Підвищити голос. Іноді це необхідна міра, коли вони вчотирьох одночасно починають вередувати, щоби просто тебе почули, треба це сказати дуже гучно. З Ангеліною насправді суперскладно. І я, знову ж таки розумію, що це моя проблема - дитина не винна, що вона в таких обставинах була до того моменту, як опинитися зараз вдома. І кричати чи там ще щось робити - це слабкість", - визнав Мірошниченко.

Іноді Мірошниченко може "трошки покричати"

"Коли я розумію, що я досягаю якогось критичного моменту, якщо в мене в цей момент є можливість просто вийти, покурити, подихати, видихнути...", - зазначив він.

Власний лайфхак Мірошниченка, як, будучи багатодітним батьком, зберігати власні кордони та підтримувати баланс між роботою та родиною - це тайм-менеджмент. Ще відколи вони з Інною були бездітною парою, Тімур став вносити у свій календар такі речі як побачення тощо. Тож усе планувати він продовжує і дотепер.

"Після двох дітей взагалі неважливо, скільки в тебе дітей за великим рахунком. Потрібна просто більша машина - якої поки нема, але яка обов'язково буде, тому що це вже просто життєва необхідність", - поділився шоумен.

До речі, Мірошниченко не зміг назвати чітку суму своїх заробітків, мовляв, усім цим займається його менеджер. Заробляє він, крім ТБ, на рекламі, освітній діяльності (це майстеркласи, лекції та індивідуальні заняття) і, звісно, в якості ведучого заходів.

Тімур та Інна одружені вже шість років

"Можу сказати, що в мене іноді income (дохід - ред.) може бути 10 тисяч гривень, іноді 150 тисяч гривень. Як це відбувається, хто це платить, я уявлення не маю", - сказав Тімур.

На запитання інтерв'юера, чи виходить у нього заробляти 7 тисяч доларів на місяць, Мірошниченко відповів "по-різному". І погодився з твердженням, що на утримання родини їм із Інною має вистачати десь 10 тисяч доларів.

Зі слів Тімура, він уже понад 5 років не вживає алкоголь, хоча віднедавна робить виняток для пива.

"Останнім часом я собі дозволяю пивка, коли дуже хочеться, коли дуже спекотно було. З алкоголем яка історія: в нас між першою і другою дитиною був короткий проміжок часу. І за цей час Інна встигла гульнуть два рази - з подружками, все інше - і знову завагітніла", - пригадав Мірошниченко.

Телеведучий покинув вживати алкоголь із солідарності з коханою

"У мене ніколи не було звички просто прийти, випити келих чогось і лягти спати. Якщо вживаєш алкоголь, це, як правило, подія якась, чийсь день народження. Відповідно, я подумав: якщо я буду продовжувати це робити, це буде супернесправедливо по відношенню до моєї дружини. Тому що блін, вона знову щонайменше рік, а скоріше за все більше, не зможе вживати алкоголь. Ну я так собі подумав, що от поки вона буде вагітна і поки буде годувати дитину, я теж буду з нею солідарним. І так сподобалось насправді не вживати алкоголь, що не хочеться повертатися до нього", - резюмував він.

Нагадаємо, Інна нещодавно присвятила коханому романтичний допис, пригадавши початок їхніх стосунків. Тімур же переконаний: дружина і діти - це найкраще, що сталося з ним у житті.







