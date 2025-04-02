Не йогою єдиною: Кароль у обтислому спортлуці показала, як працює зі штангою. Відео
Співачка Тіна Кароль, яка регулярно вражає шанувальників виконанням складних асан, вирішила продемонструвати, що не лише йозі вона завдячує своєю фігурою.
40-річна зірка зняла для свого TikTok відео, де виконує вправи зі штангою.
У якості саундтреку Тіна використала фрагмент монологу стендап-комікеси Лєри Мандзюк про пісню "Несе Галя воду", де вона звертає увагу на те, що гнеться коромисло, але не Галя - сильна, мужня, працьовита жінка.
До речі, в коментарях під відео відгукнулася сама Лєра.
"Де Іванко?", - поцікавилася вона.
Підписники, як і зазвичай, засипають Кароль компліментами (щоправда, без коментарів щодо буцімто неправильного взуття та небезпеки для спини теж не обійшлося.
"Несе Тіна силу волі, незламність і натхнення... Моцна... Галя воду несе, а Тіна всю українську естраду на своїх плечах тримає", - пишуть артистці.
Нагадаємо, нещодавно Тіна відповіла на закиди щодо використання препаратів для схуднення. Торік же зірка розповідала, скільки разів на тиждень тренується та які нормативи здає.
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