Не йогою єдиною: Кароль у обтислому спортлуці показала, як працює зі штангою. Відео

Співачка Тіна Кароль, яка регулярно вражає шанувальників виконанням складних асан, вирішила продемонструвати, що не лише йозі вона завдячує своєю фігурою.

40-річна зірка зняла для свого TikTok відео, де виконує вправи зі штангою.

У якості саундтреку Тіна використала фрагмент монологу стендап-комікеси Лєри Мандзюк про пісню "Несе Галя воду", де вона звертає увагу на те, що гнеться коромисло, але не Галя - сильна, мужня, працьовита жінка.

Тіна ефектно потягала залізо перед камерою

До речі, в коментарях під відео відгукнулася сама Лєра.

"Де Іванко?", - поцікавилася вона.

Співаччина відповідь і Галі з її коромислом, і Іванкові, який, мов барвінок, в'ється

Підписники, як і зазвичай, засипають Кароль компліментами (щоправда, без коментарів щодо буцімто неправильного взуття та небезпеки для спини теж не обійшлося.

"Несе Тіна силу волі, незламність і натхнення... Моцна... Галя воду несе, а Тіна всю українську естраду на своїх плечах тримає", - пишуть артистці.

Нагадаємо, нещодавно Тіна відповіла на закиди щодо використання препаратів для схуднення. Торік же зірка розповідала, скільки разів на тиждень тренується та які нормативи здає.