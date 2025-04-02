Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Не йогою єдиною: Кароль у обтислому спортлуці показала, як працює зі штангою. Відео

Марія Ткаченко - 2 квітня, 16:30
Тіна Кароль
Фото з Instagram Кароль

Співачка Тіна Кароль, яка регулярно вражає шанувальників виконанням складних асан, вирішила продемонструвати, що не лише йозі вона завдячує своєю фігурою.

40-річна зірка зняла для свого TikTok відео, де виконує вправи зі штангою.

У якості саундтреку Тіна використала фрагмент монологу стендап-комікеси Лєри Мандзюк про пісню "Несе Галя воду", де вона звертає увагу на те, що гнеться коромисло, але не Галя - сильна, мужня, працьовита жінка.

Тіна Кароль і спорт

Тіна ефектно потягала залізо перед камерою

До речі, в коментарях під відео відгукнулася сама Лєра.

"Де Іванко?", - поцікавилася вона.

Фігура Тіни Кароль

Співаччина відповідь і Галі з її коромислом, і Іванкові, який, мов барвінок, в'ється

Підписники, як і зазвичай, засипають Кароль компліментами (щоправда, без коментарів щодо буцімто неправильного взуття та небезпеки для спини теж не обійшлося.

есе Тіна силу волі, незламність і натхнення... Моцна... Галя воду несе, а Тіна всю українську естраду на своїх плечах тримає", - пишуть артистці.

@tinakarol Несе Галя воду, коромисло гнеться)) #тінакароль #tinakarol ♬ original sound - Dave Tiktok

Нагадаємо, нещодавно Тіна відповіла на закиди щодо використання препаратів для схуднення. Торік же зірка розповідала, скільки разів на тиждень тренується та які нормативи здає

Читайте також:

"Роби як я і будеш струнка!": Кароль у кетс'юті повчила стійці на голові. Відео

Кароль у ванній наробила дзеркальних фото свого рельєфного пресу

Кароль у кетc'юті вразила рельєфом рук та показала, як стає на цвяхи перед концертом

"Дисципліна - це вибір": Кароль у комбінезоні з голою спиною показала тренування на сцені перед концертом

Дорожня йога: Кароль вразила складною асаною на столі у купе потяга

Тіна Кароль
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів