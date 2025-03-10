"Дисципліна - це вибір": Кароль у комбінезоні з голою спиною показала тренування на сцені перед концертом

До свого 40-річчя Тіна набула найкращої фізичної форми, якій можна лише позаздрити

Співачка Тіна Кароль, яку останнім часом підозрюють у застосуванні "Оземпіку", продовжує доводити, що її рельєфне і гнучке тіло - це результат регулярних тренувань і здорового харчування.

Навіть перед концертом артистка розстилає свій килимок і займається йогою та стрибає на скакалці.

"Дисципліна - це вибір, філософія, система. І ти або з цим, або ні", - впевнена Кароль.

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Тіна - рекордсменка з планки, вона здатна простояти в ній годину

Днями Тіна виступала в Житомирі і показала в сторіс, як тренувалася перед початком шоу.

Ці асани з аштанга-йоги у виконанні Тіни не бачив хіба що лінивий

Кароль робить 56 відтискань від підлоги за хвилину. Ось тому в неї такі рельєфні плечі та руки

А ще перед концертом співачка може постояти на цвяхах

Нагадаємо, минулого року в одному зі своїх кліпів Тіна Кароль використала свої вміння та показала кілька складних поз.

Також раніше співачка розповідала в інтерв'ю ТаблоID про свій догляд за обличчям.