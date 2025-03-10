"Дисципліна - це вибір": Кароль у комбінезоні з голою спиною показала тренування на сцені перед концертом
Співачка Тіна Кароль, яку останнім часом підозрюють у застосуванні "Оземпіку", продовжує доводити, що її рельєфне і гнучке тіло - це результат регулярних тренувань і здорового харчування.
Навіть перед концертом артистка розстилає свій килимок і займається йогою та стрибає на скакалці.
"Дисципліна - це вибір, філософія, система. І ти або з цим, або ні", - впевнена Кароль.
Днями Тіна виступала в Житомирі і показала в сторіс, як тренувалася перед початком шоу.
Нагадаємо, минулого року в одному зі своїх кліпів Тіна Кароль використала свої вміння та показала кілька складних поз.
Також раніше співачка розповідала в інтерв'ю ТаблоID про свій догляд за обличчям.
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