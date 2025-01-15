"Мій Янгол-охоронець": Матвієнко щемливо привітала з 9-річчям доньку від Мірзояна. Фото

Марія Ткаченко 15 січня, 09:45
Тоня Матвієнко
Фото з Instagram Матвієнко

15-го січня свій день народження святкує донька співочого подружжя Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна, Ніна. Дівчинці виповнилося 9 років.

Зіркова мама привітала малу в Instagram та запостила кілька її свіжих фото.

Онучка Ніни Матвієнко

43-річна Тоня привітала спадкоємицю творчої династії


"Сьогодні нашій Нінусі 9 рочків!", - написала Тоня, тегнувши й тата іменинниці.

"Я така щаслива, що ти у нас є!", - зізналася вона.

Донька Тоні Матвієнко

Ніна святкує свій 9-ий день народження

Матвієнко адресувала доньці зворушливі слова, розказавши, як вона підтримує її в тяжкі моменти своєю присутністю в її житті.

"Якби ти знала, скільки разів я ламалася, падала, не хотіла навіть жити…
Ти просто не даєш цьому тривати довго, ніби кажеш: "Ти не маєш права, є я!". Коротко кажучи, ти мій Янгол-охоронець. Просто дякую, і ми з татом робимо все, щоб ти була щаслива! Будь здорова й усміхнена!", - побажала вона.

Донька Матвієнко і Мірзояна

Мала - єдина спільна дитина Арсена і Тоні

Молодша донька Тоні Матвієнко
День народження доньки Матвієнко

Вітання іменинниці!

Як відомо, старшій доньці Тоні, Уляні вже 26. Нещодавно дівчина дебютувала як кліпмейкерка, знявши для мами кліп.

Нагадаємо, ТаблоID також розповідав про дорослих дочок інших українських зірок.

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