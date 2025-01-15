"Мій Янгол-охоронець": Матвієнко щемливо привітала з 9-річчям доньку від Мірзояна. Фото

15-го січня свій день народження святкує донька співочого подружжя Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна, Ніна. Дівчинці виповнилося 9 років.

Зіркова мама привітала малу в Instagram та запостила кілька її свіжих фото.

43-річна Тоня привітала спадкоємицю творчої династії

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"Сьогодні нашій Нінусі 9 рочків!", - написала Тоня, тегнувши й тата іменинниці.

"Я така щаслива, що ти у нас є!", - зізналася вона.

Ніна святкує свій 9-ий день народження

Матвієнко адресувала доньці зворушливі слова, розказавши, як вона підтримує її в тяжкі моменти своєю присутністю в її житті.

"Якби ти знала, скільки разів я ламалася, падала, не хотіла навіть жити…

Ти просто не даєш цьому тривати довго, ніби кажеш: "Ти не маєш права, є я!". Коротко кажучи, ти мій Янгол-охоронець. Просто дякую, і ми з татом робимо все, щоб ти була щаслива! Будь здорова й усміхнена!", - побажала вона.

Мала - єдина спільна дитина Арсена і Тоні

Вітання іменинниці!

Як відомо, старшій доньці Тоні, Уляні вже 26. Нещодавно дівчина дебютувала як кліпмейкерка, знявши для мами кліп.

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