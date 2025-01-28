Стало відомо, в якому півфіналі Україна виступить на Євробаченні 2025

Україна виступить у першій половині першого півфіналу Євробачення-2025, який відбудеться 13 травня у швейцарському місті Базель.

Про це повідомили організатори конкурсу після жеребкування 28 січня.

Отже, у першій половині першого півфіналу конкурсу виступатимуть Швеція, Україна, Словенія, Ісландія, Естонія, Польща й Португалія. У другій половині будуть представлені Нідерланди, Азербайджан, Албанія, Сан-Марино, Бельгія, Кіпр, Хорватія і Норвегія.

У другому півфіналі, що запланований на 15 травня, виступатимуть: Австрія, Литва, Вірменія, Чорногорія, Греція, Ірландія, Австралія, Латвія, Чехія, Ізраїль, Мальта, Фінляндія, Данія, Люксембург, Грузія та Сербія.

Загалом у Євробаченні-2025 візьмуть участь 38 країн. З них 32 змагатимуться у півфіналах за місце у фіналі, куди потраплять близько 20 найкращих учасників.

Крім того, до фіналу, який відубдуеться 17 травня, автоматично проходять представники країн "Великої п’ятірки" (Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Іспанія), а також країна-переможниця попереднього року — Швейцарія.

Нагадаємо, Молдова не братиме участь у Євробаченні-2025.

Хто представить Україну на Євробаченні цього року, стане відомо 8-го лютого у фіналі Нацвідбору.