"Рішення було складним": Молдова не братиме участь у Євробаченні-2025

Молдова не братиме участь у пісенному конкурсі Євробачення-2025.

Про це директор Moldova 1 Корнеліу Дурнеску й голова делегації країни Даніела Круду оголосили у прямому ефірі Teleradio.

Попри рішення, країна проводила відбори на конкурс та визначилася з 12 фіналістами. Остаточно представника в Молдові мали обрати 22-го лютого.

Реклама:

"Це рішення було складним, але необхідним за нинішніх умов. Національний відбір цього року виявив низку проблем, зокрема зниження інтересу аудиторії", - йдеться в повідомленні.

За словами директора телеканалу Moldova 1, участь у конкурсі Євробачення вимагає значних витрат, включаючи організацію національного фіналу, виробництво шоу, просування артиста, поїздки та проживання команди, сценічне оформлення, технічне обладнання та інші супутні витрати.

"Внесок за участь Республіки Молдова, про який повідомив Європейський мовний союз (EBU), становить 21 486 євро, а не 176 тисяч євро, як поширювали у публічному просторі", - підкреслив Корнеліу Дурнеску.

Нагадаємо, раніше оголосили імена фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2025 від України та їхні пісні: FIЇNKA — "Культура", Future Culture — "Waste My Time", KHAYAT — "HONOR", KRYLATA — "STAY TRUE", MOLODI — "my sea", Ziferblat — "Bird of pray", Абіє — "Дім", ДК Енергетик — "Сіль", Маша Кондратенко — "No time to cry", Влад Шериф — "Wind of change".

Почути пісні 10 учасників буде можливо 23-го січня на YouTube-каналі "Євробачення Україна". До речі, у цей день відбудеться жеребкування учасників фіналу.

Членами журі Національного відбору 2025 стали: Джамала, лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець і фронтвумен гурту Go_A Катерина Павленко.

Як відомо, 69-й Пісенний конкурс Євробачення пройде у швейцарському місті Базель. Гранд-фінал Євробачення відбудеться у суботу, 17 травня, а півфінали — 13 та 15 травня 2025 року.