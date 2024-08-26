"Підпалив себе": учасник Slipknot опинився в лікарні з серйозними опіками обличчя і рук
Музикант Сід Вілсон, учасник гурту Slipknot опинився днями на лікарняному ліжку після моторошного інциденту, що стався на його фермі в штаті Айова. Під час спалювання сміття 47-річний артист дістав опіки 2-го ступеня. Постраждало обличчя та руки.
Сід зняв кілька відеоселфі для свого Instagram.
"Мені вибухнуло в обличчя. Я в порядку. Я буду в порядку, але я дістав серйозні опіки обличчя та рук. Я весь попечений. Брови попечені. Рот у пухирях. Руки в досить поганому стані. Обидві руки", - розказав артист.
Поділилася враженнями і дівчина Вілсона, донька рокера Оззі Озборна Келлі.
"Він буквально відпалив себе та підірвав усе", - пригадала вона.
Як розповів Сід, йому зробили рентген грудної клітини, щоби переконатися, чи не постраждали органи дихання. Келлі була поруч і з коханим у лікарні, та зрештою їх відпустили додому.
На останньому відео від Вілсона Озборн саме робить йому перев'язку. Як пожартував музикант, Келлі здійснює на нього "ефект Флоренс Найтінгейл".
Як відомо, в Озборн від артиста є син, якого звати Сідні.