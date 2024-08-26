"Підпалив себе": учасник Slipknot опинився в лікарні з серйозними опіками обличчя і рук

Сід Вілсон - учасник гурту Slipknot

Музикант Сід Вілсон, учасник гурту Slipknot опинився днями на лікарняному ліжку після моторошного інциденту, що стався на його фермі в штаті Айова. Під час спалювання сміття 47-річний артист дістав опіки 2-го ступеня. Постраждало обличчя та руки.

Сід зняв кілька відеоселфі для свого Instagram.

"Мені вибухнуло в обличчя. Я в порядку. Я буду в порядку, але я дістав серйозні опіки обличчя та рук. Я весь попечений. Брови попечені. Рот у пухирях. Руки в досить поганому стані. Обидві руки", - розказав артист.

Поділилася враженнями і дівчина Вілсона, донька рокера Оззі Озборна Келлі.

"Він буквально відпалив себе та підірвав усе", - пригадала вона.

Як розповів Сід, йому зробили рентген грудної клітини, щоби переконатися, чи не постраждали органи дихання. Келлі була поруч і з коханим у лікарні, та зрештою їх відпустили додому.

Це музикант дорогою додому. Як пожартував Сід, він дістав "безкоштовний ботокс"

На останньому відео від Вілсона Озборн саме робить йому перев'язку. Як пожартував музикант, Келлі здійснює на нього "ефект Флоренс Найтінгейл".

Як відомо, в Озборн від артиста є син, якого звати Сідні.



