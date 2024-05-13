"Справжній герой нашого часу": стало відомо ім'я нового "Холостяка"
Телеканал СТБ оголосив ім’я головного героя нового сезону шоу "Холостяк". Ним стане ветеран російсько-української війни Олександр "Терен".
Про це офіційно повідомили у соцмережах телеканалу, що, до речі, сталося у 28-й день народження військового.
"Олександр "Терен" Будько – військовий, ветеран, громадський діяч та учасник національної збірної Invictus Games...
Два роки ми отримували запитання, чи повернеться Холостяк. І чесно відповідали, що це станеться тоді, коли у нас буде справжній герой нашого часу. Його впевненість, самоіронія, почуття гумору закохують з першого погляду. Побачивши торік реакцію дівчат на Сашка, зрозуміли – ось наш кандидат на нового Холостяка", – йдеться у повідомленні.
Як відомо, на війні Олександр, втратив обидві ноги. Втім юнак не занепав духом і наразі займається громадською діяльністю, започаткував і розвиває YouTube-проєкт "Відвал ніг", в якому тестує на безбар’єрність українські міста, а також написав книгу "Історія впертого чоловіка".
Нагадаємо, раніше хлопець сам висловлювався щодо участі у шоу та розповідав, як ставиться до цієї ідеї.