"Справжній герой нашого часу": стало відомо ім'я нового "Холостяка"

Телеканал СТБ оголосив ім’я головного героя нового сезону шоу "Холостяк". Ним стане ветеран російсько-української війни Олександр "Терен".

Про це офіційно повідомили у соцмережах телеканалу, що, до речі, сталося у 28-й день народження військового.

"Олександр "Терен" Будько – військовий, ветеран, громадський діяч та учасник національної збірної Invictus Games...

Два роки ми отримували запитання, чи повернеться Холостяк. І чесно відповідали, що це станеться тоді, коли у нас буде справжній герой нашого часу. Його впевненість, самоіронія, почуття гумору закохують з першого погляду. Побачивши торік реакцію дівчат на Сашка, зрозуміли – ось наш кандидат на нового Холостяка", – йдеться у повідомленні.

Олександр "Терен" – новий "Холостяк" України фото з instagram телеканалу СТБ



фото з Instagram телеканала СТБ

28-річний Олександр є автором книги "Історія впертого чоловіка" фото з Instagram Олександра Терена

До речі, раніше в одному з інтерв'ю Терен розповів, чи втрата ніг вплинула на його сексуальне життя фото з instagram Олександра Терена

Як відомо, на війні Олександр, втратив обидві ноги. Втім юнак не занепав духом і наразі займається громадською діяльністю, започаткував і розвиває YouTube-проєкт "Відвал ніг", в якому тестує на безбар’єрність українські міста, а також написав книгу "Історія впертого чоловіка".

Нагадаємо, раніше хлопець сам висловлювався щодо участі у шоу та розповідав, як ставиться до цієї ідеї.