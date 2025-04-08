11-ий онук президента США: вагітна Тіффані Трамп розсекретила стать малюка та коли він з'явиться на світ. Фото
Молодша донька президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, Тіффані, про чию вагітність політик сам оголосив у жовтні, вже скоро стане мамою.
У Instagram молодиця опублікувала фото з вечірки на честь майбутньої дитини, baby shower.
"1 місяць", - написала 31-річна Тіффані, яка постає на фото з уже чималим животом.
Судячи ж із кольорів декору й частування, та і блакитної сукні майбутньої мами, в травні варто очікувати народження хлопчика.
Нагадаємо, батько майбутнього президентського онука, зять Дональда - Майкл Булос, син бізнесмена-мільярдера з Лівану Массада Булоса. Майкл і Тіффані одружилися в 2022-му.
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