11-ий онук президента США: вагітна Тіффані Трамп розсекретила стать малюка та коли він з'явиться на світ. Фото

Тіффані - донька Дональда Трампа від другої дружини, Марли Мейплз Фото Getty Images

Молодша донька президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, Тіффані, про чию вагітність політик сам оголосив у жовтні, вже скоро стане мамою.

У Instagram молодиця опублікувала фото з вечірки на честь майбутньої дитини, baby shower.

"1 місяць", - написала 31-річна Тіффані, яка постає на фото з уже чималим животом.

Отже, вже через місяць дідо Дональд колисатиме на руках свого 11-го онука Фото з Instagram Трамп

Судячи ж із кольорів декору й частування, та і блакитної сукні майбутньої мами, в травні варто очікувати народження хлопчика.

У Трампа зараз десятеро онуків: п'ятеро від старшого сина Дональда-старшого, троє від старшої дочки Іванки і двоє від молодшого сина Еріка

Нагадаємо, батько майбутнього президентського онука, зять Дональда - Майкл Булос, син бізнесмена-мільярдера з Лівану Массада Булоса. Майкл і Тіффані одружилися в 2022-му.