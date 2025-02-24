Меланія Трамп через місяць відсутності вигуляла фемілі-лук із чоловіком у Білому домі. Фото

Перша леді Сполучених Штатів Меланія Трамп повернулася до публічних заходів після місяця відсутності, вигулявши стильний образ на щорічній губернаторській вечері в Білому домі.

Для цієї урочистої події 54-річна перша леді США знову вдягнула класичний чорний смокінг від Dolce & Gabbana, пише CNN. У цьому ж костюмі вона позувала для свого офіційного портрета.

Аутфіт складався з приталеного жакета з широкими атласними лацканами і звужених штанів із шовковим поясом. Образ доповнила біла сорочка, що гармоніювала з вбранням її чоловіка, президента Дональда Трампа.

Подружжя з'явилось у схожих чорно-білих вбраннях Фото з Instagram

Реклама:

Меланія особисто займалася підготовкою до губернаторської вечері в Білому домі

Дональд не оминув нагоди висловити подяку дружині за її невтомну роботу над організацією заходу, підкресливши її високі організаторські здібності.

"Вона дуже старалася, щоб усе було ідеально. І в неї дуже добре це виходить", — похвалив Меланію президент США.

Перша леді США продемонструвала бездоганний діловий стиль

Нагадаємо, наприкінці січня Білий дім представив офіційний фотопортрет першої леді. Тоді в мережі його активно обговорювали. А на інавгурації Трампа Меланія стала мемом через свій головний убір.

Зазначимо, під час першого терміну Дональда на посаді президента інсайдери неодноразово говорили про те, що Меланія незадоволена шлюбом, а також що її слід "рятувати". Крім того, ходили чутки, що своїми образами на публічних заходах перша леді намагається помститися чоловікові та зганьбити його.