Меланія Трамп через місяць відсутності вигуляла фемілі-лук із чоловіком у Білому домі. Фото
Перша леді Сполучених Штатів Меланія Трамп повернулася до публічних заходів після місяця відсутності, вигулявши стильний образ на щорічній губернаторській вечері в Білому домі.
Для цієї урочистої події 54-річна перша леді США знову вдягнула класичний чорний смокінг від Dolce & Gabbana, пише CNN. У цьому ж костюмі вона позувала для свого офіційного портрета.
Аутфіт складався з приталеного жакета з широкими атласними лацканами і звужених штанів із шовковим поясом. Образ доповнила біла сорочка, що гармоніювала з вбранням її чоловіка, президента Дональда Трампа.
Дональд не оминув нагоди висловити подяку дружині за її невтомну роботу над організацією заходу, підкресливши її високі організаторські здібності.
"Вона дуже старалася, щоб усе було ідеально. І в неї дуже добре це виходить", — похвалив Меланію президент США.
Нагадаємо, наприкінці січня Білий дім представив офіційний фотопортрет першої леді. Тоді в мережі його активно обговорювали. А на інавгурації Трампа Меланія стала мемом через свій головний убір.
Зазначимо, під час першого терміну Дональда на посаді президента інсайдери неодноразово говорили про те, що Меланія незадоволена шлюбом, а також що її слід "рятувати". Крім того, ходили чутки, що своїми образами на публічних заходах перша леді намагається помститися чоловікові та зганьбити його.
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