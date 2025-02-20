Меланія Трамп крізь роки: як змінювався стиль першої леді США. Фото

54-річна Меланія Трамп – дружина президента США Дональда Трампа і королева мемів в TikTok.

Ще до того, як стати першою леді, вона демонструвала свій розкішний стиль у світських колах, сидячи в першому ряду на Тижні моди в Нью-Йорку та отримуючи запрошення на гучні вечірки.

Як змінювався стиль Меланії Трамп з 90-х і до сьогодні? Читайте і дивіться у матеріалі ТаблоID.

90-ті

Меланія Кнавс – американська модель словенського походження. Вона розпочала свою карʼєру ще у підлітковому віці, а у 1996 приїхала підкорювати Нью-Йорк.

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Меланію часто можна було зустріти у шовкових сукнях Фото Getty Images

Меланія почала активно зʼявлятися на публіці наприкінці 1990-х, а її стиль був дуже схожий на стиль моделей тих часів.

У ті роки Меланія обожнювала сяяти Фото Getty Images

До формування публічного іміджу майбутньої дружини Трампа доклала руку команда американського Vogue, і безпосередньо Анна Вінтур та Андре Леон Теллі.

Сексуальними вирізи - одна з візитівок Меланії Фото Getty Images

"До своєї співпраці із командою Vogue Меланія була просто вродливою дівчиною, швидше темноволосою Мерилін Монро, ніж Джекі Кеннеді. Після перевтілення, завдячуючи Андре Леону Телле (Креативний директор і консультант Vogue - ред.), вона стала такою розкішною, гідною обкладинок", — згадувала колишня подруга і радниця Меланії Стефані Вінстон Волкофф у своїх мемуарах "Melania and Me".

2000-ні

Карʼєра Меланії Кнавс йшла вгору, вона з'являлася на обкладинках глянцю Vogue, Vanity Fair, Harper's Bazaar, Glamour, Elle, Avenue, Allure, New York Magazine та інших.

Підкреслена сексуальність моделі - основа її стилю Фото Getty Images

У 2004 році Дональд і Меланія оголосили про заручини на лакшері вечірці Met Gala, котру організовує Vogue. Модель зʼявилася у легендарній сукні Versace, котру здобув для неї на аукціоні Трамп.

Тоді Меланія зʼявилася ще й з оновленим кольором волосся Фото Getty Images

У 2005 році вони зіграли пишне весілля. Проте Меланія "козирнула" своєю весільною сукнею авторства Джона Гальяно для Christian Dior на обкладинці Vogue ще напередодні.

Так Меланія стала дружиною одного з найбагатших бізнезменів США Дональда Трампа Фото з сайту NY Times

А вже у 2006 році у подружжя народився син Беррон. До речі, тоді Меланія відмовилася від няні і присвятила себе вихованню дитини.

Меланія грається зі своїм маленьким сином у 2006 році Фото з Facebook

Меланія і Дональд Трамп кожен рік були присутні на Met Gala. Меланія вже вагітна виглядала розкішно на балу, а у 2007 році засяяла ще яскравіше.

У 2007 році новоспечена мама Меланія у прямому сенсі засяяла на Met Gala в сукні Roberto Cavalli Фото Getty Images

Перша леді

На початку 2010-х Меланія починає змінювати свій стиль у бік більш стриманого, проте продовжує іноді зʼявлятися в обтислих силуетах з декольте.

Майбутня перша леді полюбляла показати свою фігуру Фото Getty Images

Ера сексуальності моделі почала згасати у 2015 році, коли її чоловік вирішив будувати політичну кар'єру. Тоді ж Меланія стала приміряти на себе більш стримані луки.

Але свою любов до мережива зраджувати вони не планувала Фото Getty Images

У 2017 році Дональд Трамп став президентом США. Модельне минуле і тісна співпраця з Vogue, а також дизайнером Ерве П'єром, котрий був і є її консультантом зі стилю, сформували образ першої леді Меланії Трамп.

Наряд Маленії Трамп від Ralph Lauren на інавгурації викликав тоді асоціацію з Джекі Кеннеді Фото Getty Images

Скандальні луки

Очевидно, що Меланія Трамп має свій характер і неодноразово це демонструвала як поведінкою, так і своїми нарядами. За роки першого президенства Трампа Меланія кілька разів втрапляла у скандали через свій дивний вибір луків.

Парка Zara

На зустріч із дітьми мігрантів, котрих розлучили з батьками, перша леді обрала куртку з написом "I donʼt care, do U?". Пізніше це пояснили тим, що Меланія так звернулася до ЗМІ.

Вайб колонізаторки в Африці

У 2018 році Меланія вирушила в турне Африкою. В Кенії вона обрала дивний лук: вузькі штани, білу сорочку, високі чоботи і... капелюх колонізаторки. Цей аксесуар викликав багато питань у публіки, бо колись його носили європейські колонізатори і рабовласники. Відтоді цей капелюх - табу в Африці.

Туфлі Manolo Blahnik





У 2017 році Техас сильно постраждав через ураган Гарві. Тоді загинули сотні людей.

Дональд і Меланія Трамп вирушили в Пуерто-Ріко, аби зустрітися з постраждалими і оцінити наслідки. Перша леді обрала начебто кежуальний образ і довершила його туфлями зі зміїної шкіри Manolo Blahnik. Вибір взуття обурив громадськість, і Меланії довелося перевзутися у білі кеди. Проте це вже не допомогло.

Перша леді 2.0

У 2025-му Меланія Трамп стала першою леді США вдруге, і її образ суттєво відрізняється від минулого. Під час першої каденції Трампа стилісти Меланії одягали її як типову дружину президента. Сьогодні ж вона - самостійна фігура.

"Протизаплідний" капелюх Меланії на інавгурації Трампа породив купу мемів Фото Getty Images

Перша леді стала амбасадоркою тренду TikTok #ihatemybf (Я ненавиджу свого хлопця) під треки Charli XCX з альбому "Brat" Скріншот з відео

На балу 54-річна Меланія була вже більш розслабленою. Перша леді була одягнена у чорно-білу вечірню сукню від свого стиліста і дизайнера Ерве П'єра.

Під час танцю з Дональдом вона навіть посміхалася Фото Getty Images

Нещодавно видання Hello! поспілкувалися з радниками Меланії Трамп. Вони розповіли, що перша леді насправді достатньо приземлена і чудово справляється зі своєю другорядною роллю.

"Вона завжди на правильному місці. Вона завжди позаду свого чоловіка. Він у світлі, а їй світло не потрібно. Вона - дуже хороший номер два. Завжди спершу йде її чоловік, і мені це до вподоби, в неї міцні сімейні цінності, бути хорошою дружиною і дбати про те, щоби всі були щасливі", - поділилася фотографка Меланії Режін Маго.





Нагадаємо, ТаблоID писав добірку цікавих фактів про Меланію і розповідав її лавсторі з Дональдом Трампом.