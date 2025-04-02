Меланія Трамп у леопардовому пальті за $11000 вручила нагороди видатним жінкам. Фото

Перша леді США Меланія Трамп привернула увагу на церемонії нагородження International Women of Courage Awards, яка відбулась у Вашингтоні.

Вона обрала образ, що складався з екстравагантного леопардового пальта від дизайнерки Міллі Пак, яке коштує 11 тисяч доларів, пише Page Six.

Пальто з телячої шкіри було подаровано Трамп у грудні 2024 року разом із двома іншими ексклюзивними виробами, повідомила сама модельєрка. Вбрання підкреслювало елегантний стиль Меланії, яка доповнила його чорним одягом та класичними підборами в тон.

Перша леді США доволі рідко носить хижий принт Фото Getty Images

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Трамп нагородила видатних жінок, які борються за права людей і рівність, а ще подякувала всім тим, хто береже цінності її країни. Вона також відзначила представниць різних професій з усього світу за їхню мужність, силу і лідерство.

"Для мене велика честь і шок, що вона вдягнула мій виріб. Це те, що варто відсвяткувати", — здивовано відреагувала дизайнерка Фото Getty Images

Нагадаємо, в лютому перша леді Сполучених Штатів організувала губернаторську вечерю в Білому домі. Для заходу вони разом із чоловіком, президентом Трампом обрали однакові образи. А до цього був представлений її офіційний портрет. Також ТаблоID розповідав, як формувався стиль Меланії протягом років.

Як відомо, під час першого терміну Дональда інсайдери не раз заявляли, що Меланія невдоволена шлюбом і потребує "порятунку". Також подейкували, що своїм стилем на публіці вона прагне помститися чоловікові.