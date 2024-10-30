Iнсайдер пояснив, чому вагітна Бюндхен не йде заміж за батька своєї майбутньої дитини
Бразильська супермодель Жізель Бюндхен дуже щаслива, що незабаром стане мамою втретє. Втім заміж за батька свого майбутнього малюка, тренера з джиу-джитсу Жоакима Валенте 44-річна красуня не квапиться.
У чому причина її небажання укладати шлюб, інсайдер пояснив Page Six.
"Між ними велетенська різниця у плані статків", - зазначив співрозмовник видання.
"Оскільки Жізель непокоїться, нема сенсу випробовувати долю", - додав він.
Зі слів джерела, наразі Бюндхен і 37-річний Валенте планують просто жити разом.
За даними сайту Celebrity Net Worth, Жізель, одна з найуспішніших супермоделей світу, "коштує" 400 мільйонів доларів. До цієї цифри Жоакиму, який приїхав із Бразилії до Сполучених Штатів і заснував разом із двома братами школу джиу-джитсу, далеченько.
Як відомо, Бюндхен була заміжня за зіркою американського футболу Томом Брейді, від якого має сина і доньку. Подейкують, уникнути чвар щодо розподілу грошей і майна під час розлучення парі допоміг "залізобетонний" шлюбний контракт.
Нагадаємо, влітку поповзли чутки, що 47-річний Том закрутив роман із колегою колишньої дружини.