44-річна Бюндхен чекає дитину від бойфренда-тренера

У житті бразильської супермоделі Жізель Бюндхен, котра в 2022-му році розійшлася зі своїм чоловіком Томом Брейді та закрутила роман із тренером із джиу-джитсу Жоакимом Валенте, продовжують відбуватися карколомні зміни.

44-річна Жізель і 37-річний Жоаким стануть батьками. Про це джерело, наближене до красуні, сповістило People.

Спортивна парочка Жоаким та Жізель чекають на спільного малюка Фото Getty Images

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"Жізель та Жоаким щасливі, що в їхньому житті розпочинається цей новий розділ, їм не терпиться створити спокійне і сповнене любові середовище для всієї родини", - повідомив співрозмовник журналу.

До речі, делікатний стан Бюндхен якраз пояснює те, що вона не брала участь у нещодавньому феєричному показі Victoria's Secret, чиїм янголом була з 1999-го по 2006-ий.

Як відомо, для Жізель майбутня дитина стане третьою. Від Брейді в супермоделі є 14-річний син Бенджамін Рейн і 11-річна дочка Вівіан Лейк. За словами джерела, народжувати, як і попередні два рази, красуня збирається вдома.

Нагадаємо, Бюндхен стверджує, що причиною розлучення з чоловіком не була її подружня зрада з Валенте.