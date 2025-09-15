"Краще співати про те, що не можеш сказати": Харчишин пояснив, чому не говорить про особисте, і висловився про свої стосунки з Соколовою

Лідер гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин розповів, звідки шанувальники можуть дізнатися про те, що відбувається в його особистому житті - виключно з творчості артиста.

Чому він воліє про це не говорити, 51-річна зірка сказав у інтерв'ю Аліні Доротюк. А ще Валерій ухильно відповів на питання про телеведучу Яніну Соколову, про стосунки його з якою в мережі вже давно ходять чутки.

"По-перше, я розумію, що я в своїх піснях досить відвертий і я там нічого не приховую. В моїх піснях можна знайти все, і відповідь на ваші питання в тому числі. Тому я про це не говорю, не відповідаю. Дещо відбувається в моєму житті особистому. Але це не те, про що хотілося б говорити", - зазначив Харчишин.

Валерій про те, що в нього не серці, воліє співати зі сцени, а не розповідати у інтерв'ю

"Жувати особисте, коли ти не є взірцем ідеальної людини, коли ти не є взірцем щасливої людини, коли ти не можеш зарадити людям, допомогти чимось, то краще не говорити. Краще співати про те, що ти не можеш сказати", - наголосив він.

На запитання, які стосунки його сьогодні повязують із 41-річною Соколовою, артист відповів так: "Вчора отримав від неї повідомлення. І вчора дав відповідь".

Нагадаємо, в травні 2022-го Валерій повідомив про розставання зі своєю другою дружиною Юлією. Яніна Соколова, яка теж не любить говорити про своє особисте життя, в листопаді 2022-го розповіла, що розлучилася з чоловіком, банкіром Володимиром Литвином.