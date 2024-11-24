Фролова оголосила про шлюб із батьком свого 3-річного сина
46-річна колишня модель та телеведуча Василіса Фролова, яка нині разом із сином Родіоном проживає у Дубаї, вийшла заміж за батька свого нащадка, продюсера Дмитра Котеленця.
Про це вона повідомила у своєму Facebook.
Василіса опублікувала пост, на якому зазначено, що вона з Котеленцем перебуває у шлюбі з 20 листопада цього року.
У коментарях прихильники Фролової бажають молодятам щастя, міцної родини та кохання.
Нагадаємо, Василіса Фролова та Дмитро Котеленець були знайомі давно, але чоловік був одружений. Пізніше у них стався інтим, після чого Фролова завагітніла.
Як відомо, вперше про те, хто батько її дитини Василіса розповіла Каті Осадчій у лютому 2021 року.
Зараз сину Фролової та Котеленця, Родіону три роки.
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