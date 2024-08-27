"Коли закінчуються сили": Фролова після перерви повернулася до тренувань і порівняла себе з сосискою. Фото
46-річна колишня модель Василіса Фролова показала, що робить, коли в неї закінчуються сили.
У сторіс Instagram телеведуча виклала відео свого тренування у тренажерному залі, до якого вона повернулася після 2-тижневої перерви.
"А ось коли закінчуються сили, тоді ніхто їх не подарує. 2 тижні без тренувань, і вже сосиска", - написала про себе Фролова.
Нагадаємо, у червні Фролова з сином Родіоном була в Індії на ретриті і скинула там за тиждень три кілограми. А нещодавно Василіса розповідала, як "виживає" в Дубаї.
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