Вел Кілмер пішов із життя в віці 65 років

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Американський актор Вел Кілмер помер на 66-му році життя. Це сталося 1-го квітня в Лос-Анджелесі.

Трагічну новину Ney York Times повідомила Велова дочка Мерседес.

Із її слів, причиною смерті зірки фільмів "Бетмен назавжди", "Віллоу", "Мисливці за розумом", "Топ Ґан", "Острів доктора Моро", "Дорз" стала пневмонія.

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За свою кінокар'єру Вел Кілмер зіграв у кількох десятках картин Фото Getty Images

Нагадаємо, в 2017-му році Кілмер розповів, що поборов рак горла. Доти він категорично спростовував те, що в нього онкозахворювання. Подейкували, що актор, який належав до так званої "Церкви християнської науки", відмовлявся від лікування, яке пропонувала доказова медицина.

У 2015-му Вела госпіталізували з горловою кровотечею. Деякий час після того акторові довелося жити з трахеостомічною трубкою. Його голос змінився й став деренчливим. На публіці зірка відтоді старався прикривати шию шаликами.

Актор у ролі Тома "Айсмена" Казанськи в "Топ Ґан" Фото Getty Images

Як відомо, Кілмер був одружений із акторкою Джоан Воллі, з якою вони закохалися одне в одного під час зйомок у "Віллоу". Окрім доньки Мерседес у пари, яка розлучилася в 1996-му, також є син Джек.