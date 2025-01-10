58-річного Касселя зробили батьком учетверте: відомі стать та ім'я

Нара Баптіста та Венсан Кассель Фото Getty Images

Французький актор Венсан Кассель та його пасія, модель Нара Баптіста стали батьками. У пари народився син.

Про це щасливий 58-річний татусь оголосив у Instagram.

"Вгадайте, хто народився 7 січня 2025 року... Уже розумний, сповнений здоров'я, любові і поезії. Найкрутіший чувак у світі", - написав Венсан, запостивши малюнок, де на спортивній майці написано "Каетано", отже, саме так звати хлопчика.

Реклама:

Як відомо, в новонародженого є трійко старших сестер: 20-річна Дева та 14-річна Дева, дочки Касселя від шлюбу з Монікою Белуччі, та 5-річна Амазоні, донька кінозірки від союзу з Тіною Кунакі.

Нагадаємо, в стосунках із Баптістою, молодшою за нього на 30 років, Кассель перебуває з 2023-го року.