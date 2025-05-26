"Чудовий заряд енергії": озброєна Верещук показалася на навчаннях. Фото
Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук узяла до рук зброю.
Це сталося 25-го травня під час її одноденного курсу з підготовки громадян до національного супротиву. Фотографіями і враженнями Верещук поділилася у соцмережах.
"Пройшла повний одноденний курс в одному з Центрів підготовки на Київщині. Дуже корисні практичні знання плюс чудовий заряд енергії", - написала колишня віцепрем'єрка.
"Ще раз переконалась у двох ключових речах: 1) Такі Центри мають працювати в кожному регіоні та в кожній великій громаді. Це питання не лише обороноздатності, а й національної єдності. 2) Інструкторами мають бути ветерани з реальним бойовим досвідом. Саме вони можуть дати найцінніше — не лише знання, а й ментальну стійкість", - зауважила Верещук.
Нагадаємо, у вересні 2020-го Ірина Верещук, яка тоді була кандидаткою в мери столиці від партії "Слуга народу", стала відомою завдяки своєму епічному передвиборчому ролику.