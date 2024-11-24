"Стала дуже обережною": Бекхем пояснила свою екстремальну дієту та зізналася, чому не готує

Фото з Instagram Вікторії Бекхем

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем розповіла про свою екстремальну дієту, через яку вона споживала одні й ті самі страви протягом 25 років.

Про це пише видання Daily Mail.

За словами 50-річної Вікторії, від вживання м'яса вона вперше відмовилася у вісім років. А тепер продовжує дотримуватися суворих правил харчування заради своєї шкіри, адже в молодості Бекхем страждала від акне (хронічне захворювання шкіри, - ред).

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Бекхем зазначила, що зараз вона уникає й деяких сортів пшеничного борошна. А от її чоловік каже, що зірка їсть тільки рибу на грилі та овочі, приготовані на пару.

"Я дуже емоційно ставлюся до всього, що я їм або п'ю. І хочу, аби всі це спробували. Проте я одружений на людині, яка їла одне й те саме протягом останніх 25 років. Відтоді, як я з нею познайомився, вона їсть тільки рибу на грилі і овочі, приготовані на пару. Єдиний раз, коли вона їла щось, що було в моїй тарілці був, коли вона була вагітна Харпер", - поскаржився Девід Бекхем.

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"Саме через свою шкіру я стала дуже обережною щодо того, що я їм", - сказала дизайнерка.

До речі, Вікі також зізналася, що ніколи не готує. Востаннє вона намагалася опанувати кулінарну майстерність у 2003 році, коли родина жила в Іспанії.

"Моя донька Харпер жартує, що я можу спалити навіть воду, тож, мабуть, для всіх буде краще, якщо я цього не робитиму", - додала вона.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем дуже серйозно ставиться не тільки до свого харчування, але й до тренувань. Модельєрка займається спортом щодня, інколи навіть показує це підписникам.

Щоправда, від алкогольних напоїв Вікі не відмовляється. Вона пояснила це тим, що життя надто коротке.