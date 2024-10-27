Бекхем в обтислому спортлуці похизувалася м'язами на тренуванні з чоловіком. Фото

Фото з Instagram Вікторії Бекхем

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем, яка регулярно займається у спортивному залі, похизувалася м'язами на спільному тренуванні зі своїм чоловіком, футболістом Девідом Бекхемом.

Світлинами вона поділилася у своєму Instagram.

"Коли твій спортлук надихає твого чоловіка", - написала Вікі на фото, де вона розтягує одну ногу, а Девід просто стоїть поруч і дивиться у дзеркало.

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Бекхеми навіть тренуються в одних кольорах

"Гарних вихідних", - побажала дизайнерка

Нагадаємо, 50-річна Вікторія Бекхем задля гарної фігури пробігає щодня вранці по 5 кілометрів, п'ять разів на тиждень робить відтискання на трицепс.

Також вона приймає зелений смузі - це її невеличкий лайфхак у догляді за фігурою.