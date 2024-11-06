Бекхем у глянці посвітила тендітною фігурою у мереживі та зізналася, на що їй "стало наср*ти" після 50-ти

Фото Boo George

Ікона стилю та елегантності, британська дизайнерка Вікторія Бекхем завжди була під прицілом камер папарці. За роки своєї діяльності вона впевнено здобула славу "залізної леді", а її шлюб з футболістом Девідом Бекхемом вважають ледь не ідеалом подружніх стосунків.

Проте зараз вона починає розуміти, що ця публічність і думка інших уже не мають для неї такого значення, як колись.

Про це британська дизайнерка розповіла в інтервʼю для Harper's Bazaar.

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"Ми навчилися бути досить стриманими, і саме так ми хочемо вести своє життя зараз. Раніше це було весело: виходити на вулицю і привертати увагу папараці на Бонд-стріт. Ти одягався з думкою про це. Зараз мені цього більше не хочеться", — каже Вікі.

Вікторія у свої 50 вже не хоче зважати на свою публічність і думку ЗМІ Фото Boo George

Дизайнерка тішиться, що і самі медіа стали більш відповідальними за свої дії, хоча вона і досі залишається на слуху. Бекхем публічно показує, як займається спортом та які лайфхаки використовує у догляді за фігурою. Проте, каже вона, вже не звертає увагу на те, що напишуть журналісти.

"Я займалася цим занадто довго. Можливо, раніше я зважала на це, але зараз я виросла. Зараз багато всього відбувається, я надто зайнята та маю надто багато дітей, щоб про це думати. Я прокинулася в 50, і мені стало насрати", — зізналася Бекхем.

"Я надто зайнята та маю надто багато дітей", - каже Бекхем Фото Boo George

Також Бекхем згадала, що її діти довгий час не усвідомлювали, що їхній батько — справді крутий гравець у футбол.

Після перегляду документалки на Netflix про Бекхемів їхній 19-річний син Круз сказав: "Я й не здогадувався, що тато так добре грав у футбол", і це відверто розсмішило Вікторію.

"Це легко забути, адже це було так давно. Вони завжди були на іграх, але тоді вони були дуже маленькими. Занадто малими, щоб розуміти", — каже модельєрка.

Навіть сцена про важкий період — публічну критику їхнього батька після Чемпіонату світу 1998 року — не викликала у дітей особливих коментарів. Тоді Девід Бекхем поїхав на футбольні змагання як залізний основний гравець, проте у перших турах неочікувано залишився в запасі. Футболіст нарвався на навколишній хейт, який майже зламав його.

"Тоді Девіду було стільки ж років, скільки зараз Ромео. Для 22-річного це дуже складно. Коли ти перебуваєш у такому стані, тобі залишається одне: плисти або потонути, і ти просто рухаєшся далі. Проте ми мали один одного, а далі все стало історією", — згадує вона.

Вікторія то закривається від світу у подібних луках, то навпаки - показує більше, ніж усі звикли, в зухвалих вбраннях

Нагадаємо, Вікторія Бекхем не дуже любить Геловін, але цього року зробила виняток та вперше за 27 років перевтілилась на зеленого огра.