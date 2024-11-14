Стильна Бекхем із коміром на пів лиця засвітилася з дочкою в Парижі. Фото

Британську дизайнерку Вікторію Бекхем зазнімкували на вулиці в Парижі разом із 13-річною донькою Харпер.

Дівчата, вочевидь, не дуже хотіли, аби їх впізнали, але стильний аутфіт Вікі не міг залишитися непоміченим навіть у столиці світової моди.

Так, Бекхем-старша була одгянена у пальто кольору графіт з дуже високим коміром, який закривав пів її обличчя. На ногах у неї були білі довгі штани та чорне взуття на високих підборах. Очі Вікторія, як завжди, сховала за темними окулярами.

Вікторія, певно, думала, що комір і окуляри допоможуть їй залишитися непоміченою Фото Getty Images

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Її дочка постійно дивилася в телефон, ніби ховаючи очі від камери. На ній була чорна шкіряна куртка в стилі 90-х, величезний довгий білий шарф, світло-блакитні широкі джинси, білі кеди та сумка від бренду Goyard вартістю 2200 євро.

Харпер, як і всі підлітки, висіла в телефоні Фото Getty Images

До слова, Вікторія все частіше бере дочку з собою на модні івенти. Не так давно дівчата разом відвідали презентацію в Лос-Анджелесі. А в вересні Харпер з батьком та братами підтримувала маму під час Тижня моди в Парижі.