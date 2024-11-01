Уперше за 27 років: який образ Вікторія Бекхем обрала на Геловін. Фото

Тамара Кудрявченко 1 листопада, 13:30

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем - не з тих зірок, які фанатіють від Геловіна та кожного року дивують фантазією у виборі костюму. Утім, цього разу вона зробила виняток і вперше за 27 років одягнула... маску.

Зазвичай вишукана Вікі приєдналася до свого чоловіка Девіда Бекхема, який, на відміну від неї, Геловін любить, і перевтілилася на зеленого страшного огра.

Бекхеми Хелловін

Вікторія і Девід Бекхем на Геловін обмежилися моторошними масками

Фотографіями Девід поділився у своєму Instagram.


Бекхем у масці на Геловін

Харпер була без маски, зате в костюмі в'язня

Девід зауважив, що це вперше за 27 років його дружина вирішила перевтілитися на Геловін
Девід зауважив, що це вперше за 27 років його дружина вирішила перевтілитися на Геловін
Бекхеми з дочкою на Хелловін

Оце так сімейка!

Нагадаємо, минулого року актор Едварт Нортон із дружиною перевдягалися Бекхемами на Геловін.

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