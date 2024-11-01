Уперше за 27 років: який образ Вікторія Бекхем обрала на Геловін. Фото

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем - не з тих зірок, які фанатіють від Геловіна та кожного року дивують фантазією у виборі костюму. Утім, цього разу вона зробила виняток і вперше за 27 років одягнула... маску.

Зазвичай вишукана Вікі приєдналася до свого чоловіка Девіда Бекхема, який, на відміну від неї, Геловін любить, і перевтілилася на зеленого страшного огра.

Вікторія і Девід Бекхем на Геловін обмежилися моторошними масками

Фотографіями Девід поділився у своєму Instagram.

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Девід зауважив, що це вперше за 27 років його дружина вирішила перевтілитися на Геловін

Оце так сімейка!

Нагадаємо, минулого року актор Едварт Нортон із дружиною перевдягалися Бекхемами на Геловін.