Вірастюк оголосив про народження 5-го сина

Тамара Кудрявченко 7 січня, 11:45
Василь Вірастюк

Вірастюк у 50 став батьком п'ятьох хлопців

Фото з Facebook

50-річний стронгмен і народний депутат Василь Вірастюк став батьком 5-х синів.

Про це він повідомив 6-го січня у своїх соцмережах.

На 11 років молодша дизайнерка Ірина Зінченко народила Василю другого хлопчика, якого назвали Ярославом.


Вірастюку народили сина

Вірастюк тепер має 5 дітей від трьох жінок

Вірастюк дружина

До речі, днями Вірастюк уперше в мережі засвітився зі своєю обраницею і вже мамою двох його синів Іриною (на фото біля нього)

Знайомитеся ближче - Ірина Зінченко, кохана (дружина?) Василя Вірастюка

Знайомитеся ближче - Ірина Зінченко, кохана (дружина?) Василя Вірастюка

Фото з Instagram

Як відомо, у 2023 році кохана народила Вірастюку першого спільного сина.

У червні минулого року Василь повідомив, що офіційно розлучився з другою дружиною Інною, від якої має двох синів - Олега та Олександра. Також спортсмен має старшого сина Адама від першого шлюбу.

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