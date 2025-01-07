Вірастюк оголосив про народження 5-го сина
50-річний стронгмен і народний депутат Василь Вірастюк став батьком 5-х синів.
Про це він повідомив 6-го січня у своїх соцмережах.
На 11 років молодша дизайнерка Ірина Зінченко народила Василю другого хлопчика, якого назвали Ярославом.
Як відомо, у 2023 році кохана народила Вірастюку першого спільного сина.
У червні минулого року Василь повідомив, що офіційно розлучився з другою дружиною Інною, від якої має двох синів - Олега та Олександра. Також спортсмен має старшого сина Адама від першого шлюбу.
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