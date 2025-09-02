Милі бантики vs модний начіс: Біблів показала, як виглядала в 1-му та в 11-му класі

1-го вересня, коли юрби чепурних школярів розпочали новий навчальний рік, багато дорослих поринули у власні спомини та у фотоархіви.

Так, зокрема, своїми світлинами поділилася в Insta-сторіс актриса Віталіна Біблів. Вона обрала дві світлини: в першому класі та в одинадцятому.

Маленька Біблів з сором'язливою усмішкою позувала перед камерою в радянській шкільній формі з фартушком та з великими бантами на хвостиках. Старшокласниця ж зробила модну в ті часи зачіску та вбралася в костюм із короткою спідницею, продемонструвавши стрункі ніжки.

Ось такою Біблів розпочинала своє шкільне життя

Майбутня зірка носила модний начіс

Як відомо, коли Віталіна вчилася в школі, вона мала інше ім'я. ТаблоID писав про це та про інші цікаві факти з її біографії.

