Милі бантики vs модний начіс: Біблів показала, як виглядала в 1-му та в 11-му класі
1-го вересня, коли юрби чепурних школярів розпочали новий навчальний рік, багато дорослих поринули у власні спомини та у фотоархіви.
Так, зокрема, своїми світлинами поділилася в Insta-сторіс актриса Віталіна Біблів. Вона обрала дві світлини: в першому класі та в одинадцятому.
Маленька Біблів з сором'язливою усмішкою позувала перед камерою в радянській шкільній формі з фартушком та з великими бантами на хвостиках. Старшокласниця ж зробила модну в ті часи зачіску та вбралася в костюм із короткою спідницею, продемонструвавши стрункі ніжки.
Як відомо, коли Віталіна вчилася в школі, вона мала інше ім'я. ТаблоID писав про це та про інші цікаві факти з її біографії.
Нагадаємо, кілька місяців тому Біблів розсекретила, що вийшла заміж, та показала свого чоловіка.
