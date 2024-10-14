Дочка Ющенка привітала з 15-річчям своє "маленьке пташеня" та показала фото

14-го жовтня молодшій дитині Віталіни Ющенко, Андріані виповнилося 15 років.

З цієї нагоди донька колишнього президента написала у соцмережах пост та виклала підбірку фото іменинниці.

"Моє маленьке пташеня, люблю безмежно, бажаю мирного життя! Живи дитино без ракет і не в підвалі, без сирен, хай лиш це буде спогад! Розкажеш дітям, моїм внукам, що у світі треба жити без війни! P:S: любимо тебе аж до ☀️аж до ☁️, аж до ⭐️ і назад💫, Мама, Тато та всі рідні тобі люди!❤️", - звернулася до донька Віталіна.

Андріані виповнилося 15

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Як відомо, окрім Андріани, у 44-річної Ющенко ще двоє дітей - донька Доменіка від першого чоловіка Михайла Гончарова та син Віктор від другого чоловіка - Олексія Хахльова.

Андріана з татом, Олексієм Хахльовим

Нагадаємо, у вересні старшій доньці Віталіни виповнилося 24, і вона теж її вітала у соцмережі.