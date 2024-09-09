Онучка Ющенка в повітряному максі показалася на тлі Ейфелевої вежі

Онука експрезидента Віктора Ющенка, 24-річна Доменіка у соцмережі поділилася кількома атмосферними кадрами з поїздки до Парижа. Для них дівчина, звісно ж, попозувала на тлі Ейфелевої вежі.

"Спогади з Парижа", - лаконічно підписала Ющенко фото в Instagram.

Для фотосесії Доменіка вбралася в ефектну рожеву максісукню

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Ющенко була в Парижі під час Олімпійських ігор?

До речі, раніше у серпні Доменіка постила світлини з Монте-Карло, звідки, вочевидь, і гайнула до Франції.

Як відомо, декілька років тому онука Ющенка спробувала підкорити своїм вокалом "Голос країни".







