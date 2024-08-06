"Спека та оніміння": дочка Ющенка показала наслідки від укусу небезпечної комахи

Віталіна, як і її батько, "на ти" з бджолами

Старша донька колишнього президента Віталіна Ющенко не боїться бджіл, що неодноразово демонструвала. Але до шершнів у неї інше ставлення. Тим більше після того, як ця комаха її вкусила.

В Instagram вона показала і розказала про наслідку двох укусів та запитала в підписників поради.

Жінку двічі вкусив шершень

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"Друзііііііііі, я не кіпіш комашній. Але, чомусь з дитинства знала, що шершень - це небезпека! Мене вкусив шершень двічі (які маєте поради?) В мене стан: німіє плече, я не підвладна укусам бджіл, ос, а тут дивні відчуття спеки і оніміння", - написала Віталіні і виклала фото свого плеча.

У Віталіни оніміло плече

У коментарях Ющенко порадили випити антигістамінне, помастити місце укусів горілкою чи спиртом і обов'язково звернутися до лікаря.

Нагадаємо, Віктор Ющенко з дитинства займається бджолярством.