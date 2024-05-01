Кличко, Жадан, OTOY та Раміна засвітилися на прем'єрі фільму Левицького про рекрутів із 3-ї штурмової. Фото

30-го квітня в Києві відбувся прем'єрний показ документального фільму "Ми були рекрутами" про бойовий шлях 3-тьої окремої штурмової бригади від українського режисера Любомира Левицького.
У центрі сюжету стрічки – військовослужбовець на позивний "Журналіст", який вирішує приєднатися до 3ОШБр. Головні ролі у фільмі виконали не актори, а справжні військовослужбовці бригади.
Усі фото Дмитро Ларін
"Це фільм-послання, фільм-мотивація та фільм-маніфест майбутнім рекрутам, а також світовій аудиторії, щоб вони могли зрозуміти, які вони – справжні герої сьогоднішніх днів. У своїх інтерв’ю наш герой розкриває бійців не тільки як професійних військових, а і як звичайних людей, філософів, просто хлопців, які мають мрії про сім’ю та мирне життя у своїй країні", – розповів Любомир Левицький.
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Режисер фільму Любомир Левицький та голова служби звʼязків із громадськістю 3 ОШБр Христина Бондаренко
На прем'єру завітало не лише багато військових і, власне, безпосередні учасники фільму, а й відомі політики, журналісти та культурні діячі.
Мер Києва Віталій Кличко прийшов подивитися фільм про 3-ю штурмову і привітати Левицького з прем'єрою
Депутатка Соломія Бобровська і письменник Сергій Жадан