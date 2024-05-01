Кличко, Жадан, OTOY та Раміна засвітилися на прем'єрі фільму Левицького про рекрутів із 3-ї штурмової. Фото

30-го квітня в Києві відбувся прем'єрний показ документального фільму "Ми були рекрутами" про бойовий шлях 3-тьої окремої штурмової бригади від українського режисера Любомира Левицького.

У центрі сюжету стрічки – військовослужбовець на позивний "Журналіст", який вирішує приєднатися до 3ОШБр. Головні ролі у фільмі виконали не актори, а справжні військовослужбовці бригади.

Усі фото Дмитро Ларін

"Це фільм-послання, фільм-мотивація та фільм-маніфест майбутнім рекрутам, а також світовій аудиторії, щоб вони могли зрозуміти, які вони – справжні герої сьогоднішніх днів. У своїх інтерв’ю наш герой розкриває бійців не тільки як професійних військових, а і як звичайних людей, філософів, просто хлопців, які мають мрії про сім’ю та мирне життя у своїй країні", – розповів Любомир Левицький.

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Режисер фільму Любомир Левицький та голова служби звʼязків із громадськістю 3 ОШБр Христина Бондаренко

На прем'єру завітало не лише багато військових і, власне, безпосередні учасники фільму, а й відомі політики, журналісти та культурні діячі.

Мер Києва Віталій Кличко прийшов подивитися фільм про 3-ю штурмову і привітати Левицького з прем'єрою

Депутатка Соломія Бобровська і письменник Сергій Жадан

Репер OTOY, у якого на війні загинули два брати

У широкий прокат стрічка "Ми були рекрутами" вийде 2-го травня. Фільм адаптовано в україномовній версії для людей з порушенням слуху та зору.

Телеведуча Соломія Вітвіцька, Христина Бондаренко і головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва

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Політолог Микола Давидюк та волонтер і засновник "Повернись живим" Віталій Дейнега

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Керівниця Центрального регіонального центру Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими і депутатка Вінницької міської ради Юлія Приймак



Блогерка Раміна Есхакзай

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Блогер і телеведучий Анатолій Анатоліч із дружиною, піар-менеджеркою Юлою

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Христина Бондаренко із представником ГУР МО Андрієм Юсовим