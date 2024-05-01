Кличко, Жадан, OTOY та Раміна засвітилися на прем'єрі фільму Левицького про рекрутів із 3-ї штурмової. Фото

Тамара Кудрявченко 1 травня, 11:30

30-го квітня в Києві відбувся прем'єрний показ документального фільму "Ми були рекрутами" про бойовий шлях 3-тьої окремої штурмової бригади від українського режисера Любомира Левицького.

У центрі сюжету стрічки – військовослужбовець на позивний "Журналіст", який вирішує приєднатися до 3ОШБр. Головні ролі у фільмі виконали не актори, а справжні військовослужбовці бригади.

Усі фото Дмитро Ларін

"Це фільм-послання, фільм-мотивація та фільм-маніфест майбутнім рекрутам, а також світовій аудиторії, щоб вони могли зрозуміти, які вони – справжні герої сьогоднішніх днів. У своїх інтерв’ю наш герой розкриває бійців не тільки як професійних військових, а і як звичайних людей, філософів, просто хлопців, які мають мрії про сім’ю та мирне життя у своїй країні", – розповів Любомир Левицький.


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На прем'єру завітало не лише багато військових і, власне, безпосередні учасники фільму, а й відомі політики, журналісти та культурні діячі.
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У широкий прокат стрічка "Ми були рекрутами" вийде 2-го травня. Фільм адаптовано в україномовній версії для людей з порушенням слуху та зору.
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