"Любить мене такою, як я є": депутатка Зінкевич оголосила, за кого виходить заміж

Засновниця батальйону парамедиків "Госпітальєри" та нардепка від фракції "Європейська солідарність" Яна Зінкевич зізналася, що скоро виходить заміж. Її обранцем став розвідник на ім'я Ілля.

Пара познайомилася під час ротаційного виїзду Зінкевич на передову і разом вони вже шість років.

"Я зустріла чоловіка, з яким ми скоро будемо будувати нову сім’ю. Ми разом вже шість років, Богданка (донька Зінкевич, цього року вона піде у перший клас, - ред.) вважає його своїм татом. І ми з Іллею скоро одружимося", - сказала Яна в інтерв'ю "Цензор.Нет".

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Яна почувається коханою та щасливою

За словами нардепки, вони з коханим одразу знайшли спільну мову та зійшлися буквально через декілька днів й навіть почали жити разом.

"Ілля допомагає мені, кожного дня возить мене на роботу, на зустрічі, на різні події. Возить мене на ротації, якщо я їду на передову. Тобто завжди зі мною", - розповіла Яна.

Зінкевич відверто розказала, що не вірила в те, що знайде нове кохання. Велику роль в цьому зіграло й те, що внаслідок ДТП (аварія сталася у 2016-му році, - ред.) у неї стався параліч нижніх кінцівок.

Яна зі своєю донькою Богданою

"Були побоювання: хто мене таку полюбить? Було таке самобичування. Але Ілля зміг. І це для нього не стало перешкодою. Він любить мене такою, яка я є", - додала засновниця "Госпітальєрів".

Зі слів Яни, вона почувається коханою на щасливою.

"Зараз ми не плануємо нічого гучного, зустрінемося у вузькому колі рідних та друзів. Це буде максимально тихо. Чесно скажу, що чекаю цього. І впевнена, що цей мій досвід буде позитивним. Я відчуваю себе щасливою коханою жінкою", - зазначила Зінкевич.

Нагадаємо, у травні цього року депутатка Марія Мезенцева оголосила, що вийшла заміж.

Як відомо, нардепи Альона Шкрум та Дмитро Наталуха у січні цього року вперше стали батьками.