Дружина Козловського в купальнику показалась у басейні з 1-річним сином. Фото

Дружина Козловського наробила милих фото з 1-річним сином Фото artem_oneshchak

Дружина співака Віталія Козловського, піарниця Юлія Бакуменко потішила шанувальників літніми розвагами з їхнім сином Оскаром, якому рік і чотири місяці.

У своєму Instagram обраниця музиканта опублікувала добірку фото, зроблених біля басейну. Хлопчик позував в маминих обіймах у милій футболці з героями мультика та білій панамці. А ще він роздивився тваринок.

37-річна Юлія також не забула поділитися кадрами у чорному купальнику. Вона ефектно посиділа на надувному фламінго у воді.

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Нагадаємо, в лютому батьки влаштовували яскраву вечірку на честь сина. Також вони часто показують Оскара у милих луках та на сімейних прогулянках. А ще хлопчик підтримує зіркового татка на його виступах.

Як відомо, про своє одруження Козловський розповів минулого березня. Незадовго після цього стало відомо, що в нього народилася перша дитина. Вже пізніше його кохана згадувала їхній розпис.