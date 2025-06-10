Юний фанат "Пінаколади": дружина Козловського показала 1-річного синочка на татовому саундчеку. Відео
Дружина співака Віталія Козловського, Юлія замилувала новим відео з їхнім синочком Оскаром, якому вже рік і три місяці. Малюк весело проводив час на саундчеку в зіркового татуся.
"Коли тобі 1 рік, а в тебе вже є безлімітний абонемент на "Пінаколаду"", - пожартувала Юля.
"Татко і синочок на саундчеку. Вперше Оскар побував на концертах, і то так цінно - робити справу, яку дуже любимо, РАЗОМ. Які би складні не були часи і гучні ночі, є величезна мотивація триматися і йти тільки вперед", - написала молодиця.
Нагадаємо, 40-річний Козловський нещодавно розповів, чим йому довелося пожертвувати, щоби погасити свій борг перед продюсером Ігорем Кондратюком, і який період своєї служби в ЗСУ вважає "найбезглуздішим часом у своєму житті".
ТаблоID же пригадував, як змінювався артист упродовж свого творчого шляху: від шоу "Шанс" і донині.
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