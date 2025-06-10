Юний фанат "Пінаколади": дружина Козловського показала 1-річного синочка на татовому саундчеку. Відео

Дружина співака Віталія Козловського, Юлія замилувала новим відео з їхнім синочком Оскаром, якому вже рік і три місяці. Малюк весело проводив час на саундчеку в зіркового татуся.

"Коли тобі 1 рік, а в тебе вже є безлімітний абонемент на "Пінаколаду"", - пожартувала Юля.

Оскар Віталійович відривався і самостійно, і на руках у мами

"Татко і синочок на саундчеку. Вперше Оскар побував на концертах, і то так цінно - робити справу, яку дуже любимо, РАЗОМ. Які би складні не були часи і гучні ночі, є величезна мотивація триматися і йти тільки вперед", - написала молодиця.

Нагадаємо, 40-річний Козловський нещодавно розповів, чим йому довелося пожертвувати, щоби погасити свій борг перед продюсером Ігорем Кондратюком, і який період своєї служби в ЗСУ вважає "найбезглуздішим часом у своєму житті".

ТаблоID же пригадував, як змінювався артист упродовж свого творчого шляху: від шоу "Шанс" і донині.