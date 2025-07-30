"Вживати алкоголь - не допомагає": Козловський розповів про ПТСР і як із ним упорався

Віталія Козловського мобілізували влітку 2023-го року Фото з Instagram Козловського

Співак Віталій Козловський уперше розповів, що під час військової служби в нього розвинувся ПТСР (посттравматичний стресовий розлад).

Як йому вдалося з ним упоратися, 40-річний артист пояснив WEEKEND SHOW.

"Минулого року, коли я приїхав з Сумщини, в мене був страшний ПТСР. Вживати алкоголь – не допомагає, я пробував. Я вживав алкоголь – ходив запухший, страшний урод. Емоційно мене це не витягувало взагалі. Нуль", - пригадав він.

"Я почав займатися активно спортом так, як я не займався ніколи у своєму житті. Я взяв собі дієтолога, тренера. Я почав тренуватися, тому що тільки спортом почав заглушати в собі шум в голові, весь біль, шум. І я зрозумів, що коли я займаюся спортом, у мене шуму в голові нема. То я почав займатися спортом двічі на день, коли є така можливість", - поділився Віталік.

Така фізична форма для Козловського - не самоціль, а ліки від ПТСР

Досвід перебування на фронті допоміг Козловському здійснити переоцінку цінностей.

"Енергія, життєва енергія – я це ціную найбільше, тому що втративши один раз в житті усе і лежачи в бліндажі, коли нас обстрілювали москалі декілька годин, я прощався з життям. Але все-таки повернувся в нормальне життя, з ногами й руками. І живий, і з сином, і з сім'єю, і з дружиною, яка мене дуже сильно любить", - сказав він.

"Я не можу тепер бути іншим, я можу тепер тільки кайфувати, розумієте? Я ціную все те, що в мене зараз сьогодні є. І мені не треба щось комусь доводити кубиками пресу чи ще якоюсь хернею", - додав Віталій.

Як відомо, як раніше розказував співак, на Сумщині він проходив службу в складі 22-ої окремої механізованої бригади. А от свою службу в Національному президентському оркестрі він згадував як "безглуздий час" та говорив, що саме там стикнувся з дідівщиною.

Нагадаємо, ТаблоID писав про те, як змінювався Віталій Козловський від шоу "Шанс" і донині.