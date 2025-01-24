Козловський кумедно привітав дружину з 37-річчям
Співак Віталій Козловський привітав свою дружину та піарменеджерку Юлію Бакуменко з днем народження, який вона святкує 24-го січня.
Артист зробив це коротко, просто перепостивши в сторіс пост іменинниці. Зате кумедно, порівнявши її з популярним напоєм.
"Дякую, що надаєш крила! Моя редбулька. З днем народження, кохана", - написав Козловський.
Юлія ж у своєму дописі згадала головний подарунок, який їй зробила в цьому році доля - їхнього з Віталієм синочка.
"Привіт, 37. Цей рік був до мене щедрий і дуже щасливий. Не кожен рік отримуєш Оскара. З цим відчуттям щастя і з впевненістю, що всі плани реалізуються - зустрічаю наступний!", - зізналася жінка, подякувавши всім за привітання і теплі слова.
Як відомо, те, що його стосунки з Бакуменко не лише робочі, Козловському вдалося приховувати від широкого загалу до самого народження Оскара. Уже згодом Віталік розповів, коли розпочався їхній роман. У першу річницю весілля, яка в пари була у грудні, Юлія поділилася архівними кадрами з РАЦСу.
Нагадаємо, наприкінці 2010-их Козловський був заручений із блогеркою Раміною Есхакзай.
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